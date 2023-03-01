Иран может изготовить ядерную бомбу "примерно за 12 дней", — Пентагон

В Минобороны США признают ядерный скачок Тегерана, поскольку раньше этот процесс занял бы не меньше года, а сейчас Иран может произвести достаточно расщепляющихся материалов менее чем за две недели.

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Иран может изготовить ядерную бомбу "примерно за 12 дней", Об этом заявил Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по политике Колин Каль, пишет Reuters.

Он назвал это главной причиной, почему администрация Байдена стремилась возобновить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Потому что ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из СВПД, был эффективным. Еще в 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из СВПД, Ирану потребовалось бы около 12 месяцев, чтобы произвести расщепляющийся материал на одну бомбу. Теперь это заняло бы около 12 дней", — заявил Каль.

Он также выразил надежду, что, вопрос можно решить дипломатическим путем и вернуть ограничения на их ядерную программу.

"Если бы вы могли решить этот вопрос дипломатическим путем и вернуть ограничения на их ядерную программу, это было бы лучше, чем другие варианты. Но прямо сейчас СВПД находится в замороженном состоянии", — сказал замминистра.

Напомним, 19 февраля Международные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия.Теперь сотрудники МАГАТЭ пытаются выяснить, как иранские специалисты смогли накопить уран, обогащенный до 84% чистоты, всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания оружия.

К слову, 27 февраля стало известно, что Москва помогает Тегерану развивать ракетную программу, получая в обмен вооружение для полномасштабной войны с Украиной.

Ранее сообщалось, что в 2022 Иран не допустил инспекторов МАГАТЭ для расследования в отношение деятельности по обогащению урана. В связи с этим США и страны ЕС поддержали требование Совета управляющих организации немедленно начать сотрудничество Тегерана и МАГАТЭ.