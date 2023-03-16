Відвезли до кордону: у Лівії знайшли 2,5 тонни урану, що зникли напередодні (фото)

Речовину можна збагатити для ядерної зброї. Уран у бочках доставили ближче до Чаду, їх зберігали на об'єктах, які не підконтрольні владі.

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Зникли 2,5 тонни урану з території лівійського полігону. Про це повідомив телеканал Fox News 16 березня з посиланням на представників Лівійської національної армії (ЛНА).

Неподалік кордону з Чадом знайшли 10 бочок з ураном. Представник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сказав журналістам, що організації доведеться перевірити цю заяву.

"Надходять повідомлення у ЗМІ про знаходження матеріалу. МАГАТЕ активно працює над їх перевіркою", — підкреслив він.

Центрифуги для збагачення урану Фото: Atomic Energy Organization of Iran

Зниклий матеріал представляв радіологічний ризик та проблеми ядерної безпеки, додали фахівці.

Офіційно МАГАТЕ не коментувала знаходження зниклих бочок з ураном у Лівії.

Командир підрозділу зв'язку, генерал ЛНА Халед аль-Махджуб у коментарі Al Jazeera зазначив, що бочки з ураном знайшли за 5 кілометрів від того місця, де вони мають бути.

Речовина в бочках відома під назвою yellowcake

Речовина відома під назвою yellowcake (жовтий кекс) — порошок, що складається приблизно на 80% оксиду урану. Його застосовують для підготовки ядерного палива для реакторів, порошок можна збагатити для використання в ядерній зброї.

За словами високопоставленого західного дипломата, ризики, пов'язані з матеріалом, обмежені, але не зневажливо малі.

Раніше фахівці МАГАТЕ говорили, що уран зберігали на об'єктах, які не контролює лівійський уряд. Перевіряти місце зберігання урану мали у 2022 році, але через небезпечну обстановку в Лівії її перенесли на 14 березня цього року.

Нагадаємо, що ЗМІ писали про укладання угоди між РФ та Іраном щодо повернення збагаченого урану. У Росії можуть бути склади зі збагаченим іранським ураном.

Пентагон оцінював можливості Тегерана з виготовлення ядерної бомби. На це може піти приблизно 12 днів.