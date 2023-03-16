У Лівії втратили 2,5 тонни урану, у МАГАТЕ говорять про ядерну небезпеку, — Reuters

Голова організації з атомної енергії Рафаель Гроссі зазначив, що бочки з речовиною зберігалися в місці, яке більше не контролює місцевий уряд, тому куди вони поділися зараз — ніхто не може відповісти.

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У Лівії з полігону безслідно пропало не менше 2,5 тонни природного урану і ніхто не може відповісти на запитання, як же це сталося. Про це пише портал Reuters.

Інспектори МАГАТЕ з ядерної безпеки виявили, що на одному з полігонів Лівії не вистачає близько 2,5 тонни урану, про що в конфіденційному листі практично відразу заявив глава організації Рафаель Гроссі країнам-членам організації.

У МАГАТЕ зазначають, що він зберігався на об'єктах, які не контролює місцевий уряд. Звідти зникли всі бочки і де вони зараз — нікому невідомо.

Спочатку перевірка місця зберігання урану мала бути проведена в 2022 році, але через небезпечну обстановку в Лівії було прийнято обрати іншу дату. У результаті вона відбулася у вівторок, 14 березня 2023 року. Того дня і стало відомо про інцидент.

"Під час інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії" виявили, що 10 бочок, що містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), раніше заявлені (Лівією, — ред.), не були присутніми на місці", — написав Рафаель Гроссі в заяві.

Відсутність інформації про нинішнє місце розташування урану становить не тільки радіаційний ризик, а й може призвести до проблем з ядерною безпекою. Організація МАГАТЕ зобов'язалася з'ясувати, що сталося насправді.

Нагадаємо, 20 лютого в Ірані виявили уран, збагачений до 84% чистоти. Інспектори МАГАТЕ зазначили, що його чистота всього на 6% нижча за рівень, необхідний для створення ядерної зброї. Наразі в організації намагаються з'ясувати, як іранські фахівці змогли очистити уран до такого рівня.