В Ливии потеряли 2,5 тонны урана, в МАГАТЭ говорят о ядерной опасности, — Reuters

Глава организации по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что бочки с веществом хранились в месте, которое больше не контролирует местное правительство, поэтому куда они делись сейчас — никто ответить не может.

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В Ливии с полигона бесследно пропало не менее 2,5 тонн природного урана и никто не может ответит на вопрос, как же это произошло. Об этом пишет портал Reuters.

Инспекторы МАГАТЭ по ядерной безопасности обнаружили, что на одном из полигонов Ливии не хватает около 2,5 тонн урана, о чем в конфиденциальном письме практически сразу заявил глава организации Рафаэль Гросси странам-членам организации.

В МАГАТЭ отмечают, что он хранился на объектах, которые больше не контролирует местное правительство. Оттуда пропали абсолютно все бочки и где они находятся сейчас — никому неизвестно.

Изначально проверка места хранения урана должна была быть проведена в 2022 году, но из-за опасной обстановки в Ливии было принято выбрать другую дату. В итоге она состоялась во вторник, 14 марта 2023 года. В тот день и стало известно об инциденте.

"В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии "обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией, — ред.), не присутствовали на месте", — написал Рафаэль Гросси в заявлении.

Отсутствие информации о нынешнем местоположении урана представляет не только радиационный риск, но и может привести к проблемам с ядерной безопасностью. Организация МАГАТЭ обязалась выяснить, что произошло на самом деле.

Напомним, 20 февраля в Иране обнаружили уран, обогащенный до 84% чистоты. Инспекторы МАГАТЭ отметили, что его чистота всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Теперь в организации пытаются выяснить, как иранские специалисты смогли очистить уран до такого уровня.