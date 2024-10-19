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Дочка Каддафі відкрила в Москві виставку картин, що прославляє лівійського диктатора (фото)

Аїша Каддафі, дочка каддафі, лівійський диктатор, муаммар каддафі
Фото: Getty Images | Аїша Каддафі біля картини, присвяченій її батькові та брату

Аїша Каддафі за батька обіймала високу посаду. Після того, як Каддафі був убитий у 2011 році, Аїша втекла з країни.

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У Москві відкрилася виставка картин Аїші Каддафі, дочки лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Сама Аїша теж прибула до РФ і презентувала нову картину, що зображує її батька. Про це повідомляє Telegraph.

Аїша Каддафі, дипломований юрист, яка обіймала чільну посаду за режиму свого батька, є п'ятою дитиною полковника Каддафі, жорстокого диктатора, який правив Лівією протягом 42 років.

На картині, вперше представленій у Москві, зображено її батька і брата, вбитих у 2011 році. Вони покриті закривавленими простирадлами, а натовп стоїть біля трупів, фотографуючи тіла на смартфони. Над ними ширяє кулак, що тримає готівку.

Аїша Каддафі, дочка каддафі, лівійський диктатор, муаммар каддафі Fullscreen
Аїша Каддафі біля картини, присвяченій її батькові та брату
Фото: РИА Новости

На відкритті виставки "Дочка Лівії" Каддафі заявила журналістам, що твір мистецтва "написаний не моєю рукою, а моїм серцем". Виставка відкрилася в Державному музеї Сходу і була приурочена до зустрічі країн БРІКС у Казані, яка пройде з 22 до 24 жовтня, а також до річниці смерті Каддафі, якого вбили повстанці в місті Сирт. Також було вбито його сина Муатассіма Каддафі, командувача лоялістськими силами в Сирті.

"Я займаюся живописом лише чотири роки. Усе це сталося випадково. Можу сказати, що ці картини написані не рукою, а моїм серцем. Як ви знаєте, стався жорстокий злочин. І тому я вирішила представити свої роботи, щоб вони відобразили мій голос, пам'ять і думки. Я раніше представляла картини на виставках, але ці роботи представляю вперше. Це приурочено до річниці загибелі мого батька і брата. (Каддафі був убитий 20 жовтня 2011 року — ред.). Цей злочин було задокументовано в моїх роботах", — повідомила Аїша.

Сама Аїша втекла з Лівії під час повстання 2011 року і спочатку отримала притулок в Алжирі, але виникла напруженість через її публічну підтримку режиму її батька. Вона в 2013 році переїхала в Оман.

РосЗМІ заявили, що "чоловік пані Каддафі і двоє її дітей загинули внаслідок авіаударів НАТО в Тріполі". А Ігор Співак, керівник організації, що організувала виставку за підтримки МЗС Росії, сказав, що Аїша знає, що "люди в Росії люблять її, люблять її батька і хочуть бачити її мистецтво в Росії".

Аїша Каддафі, дочка каддафі, лівійський диктатор, муаммар каддафі Fullscreen
Аїша Каддафі
Фото: РИА Новости

Полковник Каддафі був диктатором і тираном, чия авторитарна адміністрація фінансувала тероризм і систематично порушувала права людини. Він був повалений і вбитий у результаті революції. Лівійська державність після цього остаточно не відновилася. Громадянська війна продовжилася між різними ісламістськими угрупованнями, зокрема Хезболлою і міжнародно визнаним урядом. У 2014 році почалася громадянська війна, що завершилася 23 жовтня 2020 року.

Росія вважає Лівію одним зі своїх найсильніших союзників в арабському світі, а Володимир Путін раніше звинувачував спецназ США в причетності до вбивства полковника Каддафі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Росія буквально завалила Лівію фальшивими грошима. Банкноти були надруковані Держзнаком РФ і експортовані в східну Лівію.