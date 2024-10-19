Аїша Каддафі за батька обіймала високу посаду. Після того, як Каддафі був убитий у 2011 році, Аїша втекла з країни.

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У Москві відкрилася виставка картин Аїші Каддафі, дочки лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Сама Аїша теж прибула до РФ і презентувала нову картину, що зображує її батька. Про це повідомляє Telegraph.

Аїша Каддафі, дипломований юрист, яка обіймала чільну посаду за режиму свого батька, є п'ятою дитиною полковника Каддафі, жорстокого диктатора, який правив Лівією протягом 42 років.

На картині, вперше представленій у Москві, зображено її батька і брата, вбитих у 2011 році. Вони покриті закривавленими простирадлами, а натовп стоїть біля трупів, фотографуючи тіла на смартфони. Над ними ширяє кулак, що тримає готівку.

Аїша Каддафі біля картини, присвяченій її батькові та брату Фото: РИА Новости

На відкритті виставки "Дочка Лівії" Каддафі заявила журналістам, що твір мистецтва "написаний не моєю рукою, а моїм серцем". Виставка відкрилася в Державному музеї Сходу і була приурочена до зустрічі країн БРІКС у Казані, яка пройде з 22 до 24 жовтня, а також до річниці смерті Каддафі, якого вбили повстанці в місті Сирт. Також було вбито його сина Муатассіма Каддафі, командувача лоялістськими силами в Сирті.

"Я займаюся живописом лише чотири роки. Усе це сталося випадково. Можу сказати, що ці картини написані не рукою, а моїм серцем. Як ви знаєте, стався жорстокий злочин. І тому я вирішила представити свої роботи, щоб вони відобразили мій голос, пам'ять і думки. Я раніше представляла картини на виставках, але ці роботи представляю вперше. Це приурочено до річниці загибелі мого батька і брата. (Каддафі був убитий 20 жовтня 2011 року — ред.). Цей злочин було задокументовано в моїх роботах", — повідомила Аїша.

Сама Аїша втекла з Лівії під час повстання 2011 року і спочатку отримала притулок в Алжирі, але виникла напруженість через її публічну підтримку режиму її батька. Вона в 2013 році переїхала в Оман.

РосЗМІ заявили, що "чоловік пані Каддафі і двоє її дітей загинули внаслідок авіаударів НАТО в Тріполі". А Ігор Співак, керівник організації, що організувала виставку за підтримки МЗС Росії, сказав, що Аїша знає, що "люди в Росії люблять її, люблять її батька і хочуть бачити її мистецтво в Росії".

Аїша Каддафі Фото: РИА Новости

Полковник Каддафі був диктатором і тираном, чия авторитарна адміністрація фінансувала тероризм і систематично порушувала права людини. Він був повалений і вбитий у результаті революції. Лівійська державність після цього остаточно не відновилася. Громадянська війна продовжилася між різними ісламістськими угрупованнями, зокрема Хезболлою і міжнародно визнаним урядом. У 2014 році почалася громадянська війна, що завершилася 23 жовтня 2020 року.

Росія вважає Лівію одним зі своїх найсильніших союзників в арабському світі, а Володимир Путін раніше звинувачував спецназ США в причетності до вбивства полковника Каддафі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Росія буквально завалила Лівію фальшивими грошима. Банкноти були надруковані Держзнаком РФ і експортовані в східну Лівію.