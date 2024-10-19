Аиша Каддафи при отце занимала высокий пост. После того, как Каддафи был убит в 2011 году, Аиша сбежала из страны.

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В Москве открылась выставка картин Аиши Каддафи, дочери ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сама Аиша тоже прибыла в РФ и представила новую картину, изображающую ее отца. Об этом сообщает Telegraph.

Аиша Каддафи, дипломированный юрист, занимавшая видную должность при режиме своего отца, является пятым ребенком полковника Каддафи , жестокого диктатора, правившего Ливией в течение 42 лет.

На картине, впервые представленной в Москве изображены ее отец и брат, убитые в 2011 году. Они покрыты окровавленными простынями, а толпа стоит у трупов, фотографируя тела на смартфоны. Над ними парит кулак, держащий наличные.

Аиша Каддафи у картины, посвященной ее отцу и брату Фото: РИА Новости

На открытии выставки "Дочь Ливии" Каддафи заявила журналистам, что произведение искусства "написано не моей рукой, а моим сердцем". Выставка открылась в Государственном музее Востока и была приурочена к встрече стран БРИКС в Казани, которая пройдет с 22 по 24 октября, а также к годовщине смерти Каддафи, которого убили повстанцы в городе Сирт. Также был убит его сын Муатассим Каддафи, командующий лоялистскими силами в Сирте.

"Я занимаюсь живописью всего четыре года. Все это произошло случайно. Могу сказать, что эти картины написаны не рукой, а моим сердцем. Как вы знаете, произошло жестокое преступление. И поэтому я решила представить свои работы, чтобы они отразили мой голос, память и мысли. Я ранее представляла картины на выставках, но эти работы представляю впервые. Это приурочено к годовщине гибели моего отца и брата. (Каддафи был убит 20 октября 2011 года — ред.). Это преступление было задокументировано в моих работах", — сообщила Аиша.

Сама Аиша бежала из Ливии во время восстания в 2011 году и первоначально получила убежище в Алжире, но возникла напряженность из-за ее публичной поддержки режима ее отца. Она в 2013 году переехала в Оман.

РосСМИ заявили, что "муж госпожи Каддафи и двое ее детей погибли в результате авиаударов НАТО в Триполи". А Игорь Спивак, руководитель организации, организовавшей выставку при поддержке МИД России, сказал, что Аиша знает, что "люди в России любят ее, любят ее отца и хотят видеть ее искусство в России".

Аиша Каддафи Фото: РИА Новости

Полковник Каддафи был диктатором и тираном, чья авторитарная администрация финансировала терроризм и систематически нарушала права человека. Он был свергнут и убит в результате революции. Ливийская государственность после этого окончательно не восстановилась. Гражданская война продолжилась между различными исламистскими группировками, в том числе Хезболлой и международно признанным правительством. В 2014 году началась гражданская война, завершившаяся 23 октября 2020 года.

Россия считает Ливию одним из своих самых сильных союзников в арабском мире, а Владимир Путин ранее обвинял спецназ США в причастности к убийству полковника Каддафи.

Напомним, ранее Фокус писал, что Россия буквально завалила Ливию фальшивыми деньгами. Банкноты были напечатаны Гознаком РФ и экспортированы в восточную Ливию.