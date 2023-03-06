"Послуга за послугу": РФ погодилася допомогти Ірану з ядерною програмою, – ЗМІ

Аналітики вважають, що Володимир Путін намагається "грати за обидві сторони". У Москві не зацікавлені в тому, щоб Тегеран отримав ядерну зброю, але водночас РФ потребує іранської зброї для війни в Україні.

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Тегеран уклав з Москвою угоду, згідно з якою Росія може повернути Ірану збагачений уран, отриманий у межах Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) 2015 року. Про це пише американський канал Fox News із посиланням на своє джерело в іноземній розвідці.

У публікації йдеться, що за даними МАГАТЕ, Іран вже накопичив близьку до збройового кількість збагаченого урану для своєї передбачуваної ядерної програми.

Джерела видання у розвідці, знайомі з перебігом російсько-іранських переговорів, стверджують, що останні новини про розробку Тегераном ядерної зброї можуть стати на заваді новому ядерному договору з Іраном.

Повідомляється, що зараз на території РФ знаходяться склади зі збагаченим іранським ураном. Ці заходи було вжито в межах СВПД з метою запобігти розробці Тегераном ядерної бомби.

За даними джерел, президент РФ Володимир Путін погодився повернути Ірану збагачений уран у разі, якщо новий СВПР не відбудеться.

"У межах угоди між двома країнами Росія зобов'язалася якнайшвидше повернути Ірану весь збагачений уран, якщо з якоїсь причини США вийдуть з угоди", — зазначають у розвідці.

У Держдепі США відмовилися давати коментарі з цього приводу.

"Ми не коментуватимемо передбачувані секретні звіти розвідки, але в будь-якому разі СВПР вже кілька місяців не фігурує на порядку денному", — заявили журналістам у відомстві.

Колишня аналітикиня Розвідувального управління Міністерства оборони США Ребекка Коффлер вважає, що укладання подібної операції виглядає розумним кроком. За її словами, у Москві намагаються "грати за обидві сторони". Кремль не зацікавлений у тому, щоб Іран отримав ядерну зброю, але водночас йому потрібна іранська зброя для війни в Україні.

На думку аналітикині, Росії вигідно бути однією зі сторін СВПД, оскільки це дає їй важелі на США та Іран.

Автори публікації зазначають, що згаданий договір обговорювався у межах поїздки Володимира Путіна до Ірану для укладання угод щодо зброї у липні 2022 року. За словами журналістів, домовленість "послуга за послугу" між Москвою та Тегераном ще більше зміцнила відносини між двома країнами.

Нагадаємо, що за даними Financial Times від 5 березня, РФ не наважується купувати іранські балістичні ракети далекого радіусу дії, побоюючись постачання Україні американських ракет ATACMS з дальністю поразки до 300 кілометрів.

Раніше, 2 березня, агентство Bloomberg повідомило, що Іран запитує у Росії нові складні системи ППО для запобігання потенційному удару по ядерних об'єктах з боку Ізраїлю.

Ще ми писали про те, що на озброєнні в ЗСУ були помічені міномети HM-16 та 120-мм фугасні артилерійські міни іранського виробництва. Імовірно, зброя потрапила в Україну за посередництва США чи інших країн.