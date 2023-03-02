Іран чекає системи С-400 із РФ: Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах раніше, — ЗМІ

Тегерану потрібно менш ніж 2 роки для запуску в дію складних систем ППО. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху обіцяє зробити все, щоб Іран не отримав ядерної зброї.

Related video

Іран запитує Росії нові складні системи ППО. Ізраїльські чиновники вважають, що це має нібито запобігти потенційному удару по ядерних об'єктах Тегерана, повідомило агентство Bloomberg 2 березня з посиланням на інформовані джерела.

Перспектива отримання систем С-400 наблизить рішення Ізраїлю про напад. Росія ще не оголошувала про постачання озброєнь, а для запуску в дію систем С-400 потрібно менш ніж 2 роки, кажуть співрозмовники.

"Ми дуже довго чекали. Я можу сказати вам — зроблю все, що в моїх силах для запобігання придбанню Іраном ядерної зброї. Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає", — говорив ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху на конференції з безпеки в Тель-Авіві минулого тижня.

Ізраїль бомбив ядерні об'єкти в Іраку 1981 року та в Сирії 2007 року. Відкритий військовий конфлікт із Іраном може спровокувати безпрецедентний регіональний конфлікт, який торкається країн зі світовими запасами нафти, підкреслюють журналісти.

[ + – ] Захід впевнений у планах Тегерана створити ядерну бомбу Фото: Відкриті джерела

Країни Перської затоки в разі конфлікту можуть наражатися на ризик. Багато хто сподівається, що Ізраїль діятиме, навіть якщо зусилля на кілька років відкинуть ядерні амбіції Ірану, сказав головний виконавчий директор групи з безпеки INEGMA в Дубаї Ріад Кахвагі.

Іран заявляє, що його атомна програма розрахована виключно на мирні цілі. Захід каже про плани Тегерана створити ядерну бомбу.

"С-400, які можуть уражати повітряні цілі на відстані до 250 кілометрів, створять "червону зону" для військових літаків", — сказав експерт із оборони Близького Сходу із британської аналітичної компанії Janes Джеремі Бінні.

Колишній високопосадовець ізраїльської військової розвідки Йосі Купервассер зауважив, що чим більше в Ірані буде систем ППО, тим важче атакувати ядерні об'єкти.

"Ми аналізуємо, коли найзручніший час для вжиття заходів", — сказав він.

Ізраїльські офіційні особи стежать не лише за здатністю Ірану протистояти повітряному нападу, а й за механізмами створення ядерної бомби.

"У них буде від 18 до 24 місяців, щоб створити першу боєголовку", — сказав глава Фонду захисту демократій Марк Дубовіц, що базується у Вашингтоні.

Нагадаємо, що в Пентагоні нещодавно озвучили терміни виготовлення Тегераном ядерної бомби. Заступник міністра оборони США з політики Колін Каль вважає, що цього вистачить близько 12 днів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 27 лютого розповідав, як Москва допомагає Тегерану розвивати ракетну програму. В обмін армія РФ отримує іранські дрони-камікадзе, боєприпаси для артилерії та танків.

Міжнародні спостерігачі в Ірані 19 лютого визначили, що Іран вдалося збагатити уран до 84% чистоти. Для створення ядерної зброї не вистачає лише 6%.