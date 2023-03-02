Иран ждет системы С-400 из РФ: Израиль может ударить по ядерным объектам раньше, – СМИ

Тегерану потребуется менее 2 лет для запуска в действие сложных систем ПВО. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обещает сделать все, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

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Иран запрашивает у России новые сложные системы ПВО. Израильские чиновники полагают, что это должно якобы предотвратить потенциальный удар по ядерным объектам Тегерана, сообщило агентство Bloomberg 2 марта со ссылкой на информированные источники.

Перспектива получения систем С-400 приблизит решение Израиля о возможном нападении. Россия еще не объявляла о поставках вооружений, а для запуска в действие систем С-400 нужно менее 2 лет, говорят собеседники.

"Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам — сделаю все, что в моих силах для предотвращения приобретения Ираном ядерного оружия. Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится", — говорил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на конференции по безопасности в Тель-Авиве на прошлой неделе.

Израиль бомбил ядерные объекты в Ираке в 1981 году и в Сирии в 2007 году. Открытый военный конфликт с Ираном может спровоцировать беспрецедентный региональный конфликт, затрагивающий страны с мировыми запасами нефти, подчеркивают журналисты.

[ + – ] Запад уверен в планах Тегерана создать ядерную бомбу Фото: Открытие источники

Страны Персидского залива в случае конфликта могут подвергаться риску. Многие надеются, что Израиль будет действовать, даже если усилия на несколько лет отбросят ядерные амбиции Ирана, сказал главный исполнительный директор группы по безопасности INEGMA в Дубае Риад Кахваги.

Иран заявляет, что его атомная программа рассчитана исключительно на мирные цели. Запад говорит о планах Тегерана создать ядерную бомбу.

"С-400, которые могут поражать воздушные цели на расстоянии до 250 километров, создадут "красную зону" для военных самолетов", — сказал эксперт по обороне Ближнего Востока из британской аналитической компании Janes Джереми Бинни.

Бывший высокопоставленный сотрудник израильской военной разведки Йоси Купервассер заметил, что чем больше в Иране будет систем ПВО, тем труднее станет атаковать ядерные объекты.

"Мы анализируем, когда самое удобное время для принятия мер", — сказал он.

Израильские официальные лица следят не только за способностью Ирана противостоять воздушному нападению, но и за механизмами создания ядерной бомбы.

"У них будет от 18 до 24 месяцев, чтобы создать первую боеголовку", — сказал глава базирующегося в Вашингтоне Фонда защиты демократий Марк Дубовиц.

Напомним, что в Пентагоне недавно озвучили сроки изготовления Тегераном ядерной бомбы. Заместитель министра обороны США по политике Колин Каль считает, что на это хватит около 12 дней.

Директор ЦРУ Уильям Бернс 27 февраля рассказывал, как Москва помогает Тегерану развивать ракетную программу. В обмен армия РФ получает иранские дроны-камикадзе, боеприпасы для артиллерии и танков.

Международные наблюдатели в Иране 19 февраля определили, что Ирану удалось обогатить уран до 84% чистоты. Для создания ядерного оружия не хватает всего 6%.