"Для сдерживания войны": в КНДР заявили о готовности нанести ядерный удар

Пхеньян, в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, решил провести собственные и запустил баллистическую ракету, которая оснащена боевой частью, имитирующей ядерную боеголовку.

Related video

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о проведении тактических учений и ядерной контратаки 18-19 марта, обвинив США и Южную Корею в расширении общих военных учений с применением американских ядерных активов. Об этом сообщает центральное информационное агентство КНДР KCNA 20 марта.

"Тактическая подготовка по ядерному контрнаступлению… проводилась в условиях напряженной обстановки, в которой бешено разрастались широкомасштабные учения американо-южнокорейских союзных войск против агрессии КНДР и развертывалась ядерная стратегическая техника США в больших количествах в Южной Корее", — сказано в сообщении.

Северокорейский диктатор предупредил, что страна должна быть готова к нанесению ядерного удара в любое время для "сдерживания войны".

"Ядерная атака, которая может быть осуществлена ​​быстро и точно, чтобы в любой момент напугать противника, является средством", — добавил он.

В KCNA сообщили, что 19 марта в провинции Северный Пхенан в ходе учений была запущена баллистическая ракета, которая оснащена боевой частью, имитирующей ядерную боеголовку. Она пролетела 800 километров и была взорвана в Восточным морем на высоте 800 метров.

Тем временем Ким Чен Ын потребовал экспоненциального увеличения потенциала КНДР по "сдерживанию ядерной войны" и представил стратегические задачи, которые необходимо решить.

Напомним, 17 марта в Северной Корее запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонпхо-17", не вооруженной боевым зарядом. Тогда в Пхеньяне также заявляли, что это ответ на учения США и Южной Кореи.

11 марта Ким Чен Ын приказал военным КНДР готовиться к "настоящей войне". По его словам, нужно создать "силы реагирования и возмездия" из-за учений США и Южной Кореи.