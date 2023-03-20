"Для стримування війни": у КНДР заявили про готовність завдати ядерного удару

Пхеньян, у відповідь на спільні навчання США та Південної Кореї, вирішив провести власні та запустив балістичну ракету, яка оснащена бойовою частиною, що імітує ядерну боєголовку.

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Глава КНДР Кім Чен Ин заявив про проведення тактичних навчань та ядерної контратаки 18-19 березня, звинувативши США та Південну Корею у розширенні спільних військових навчань із застосуванням американських ядерних активів. Про це повідомляє центральне інформаційне агентство КНДР KCNA 20 березня.

"Тактична підготовка з ядерного контрнаступу ... проводилася в умовах напруженої обстановки, в якій шалено розросталися широкомасштабні навчання американо-південнокорейських союзних військ проти агресії КНДР і розгорталася ядерна стратегічна техніка США у великих кількостях у Південній Кореї", — сказано в повідомленні.

Північнокорейський диктатор попередив, що країна має бути готова до завдання ядерного удару у будь-який час для "стримування війни".

"Ядерна атака, яка може бути здійснена швидко і точно, щоб будь-якої миті налякати противника, є засобом", — додав він.

У KCNA повідомили, що 19 березня в провінції Північний Пхенан під час навчань було запущено балістичну ракету, яка оснащена бойовою частиною, що імітує ядерну боєголовку. Вона пролетіла 800 кілометрів і була підірвана в Східному морі на висоті 800 метрів.

Тим часом Кім Чен Ин вимагав експоненційного збільшення потенціалу КНДР щодо "стримування ядерної війни" і представив стратегічні завдання, які необхідно вирішити.

Нагадаємо, 17 березня в Північній Кореї запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасонпхо-17", не озброєну бойовим зарядом. Тоді у Пхеньяні також заявляли, що це відповідь на навчання США та Південної Кореї.

11 березня Кім Чен Ин наказав військовим КНДР готуватися до "справжньої війни". За його словами, потрібно створити "сили реагування та відплати" через навчання США та Південної Кореї.