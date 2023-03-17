"У присутності шановного товариша Кіма": у КНДР показали пуск потужної ракети (відео)

Пхеньян заявив, що пуск ракети "Хвасонпхо-17" — це реакція на "провокаційні навчання США та південнокорейських маріонеткових зрадників".

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У Північній Кореї 16 березня відбувся випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасонпхо-17", не озброєної бойовим зарядом. Водночас державне телебачення записало пафосний репортаж про пуск ракети, а пропагандистське видання ЦТАК опублікувало статтю, де йдеться про те, що пуск ракети — реакція на спільні військові навчання США та Південної Кореї.

"Через провокаційні й агресивні великомасштабні військові навчання США та південнокорейських маріонеткових зрадників, які проводяться шалено проти КНДР, на Корейському півострові складається найнестабільніша безпека", — пишуть пропагандисти.

У матеріалі було зазначено, що МБР "Хвасонпхо-17" запустили з Пхеньянського міжнародного аеропорту. Ракета пролетіла 4151 секунду, а дальність її польоту склала 1000 км, до того ж максимальна висота польоту досягла 6045 км. Пропагандисти стверджують, що ракета поцілила в намічене місце, що розташовувалося в Корейському Східному морі.

Також повідомлялося, що "в присутності шановного товариша Кім Чен Ина" за пуском спостерігали керівники Трудової партії Кореї (ТПК) та начальство Головного управління управління армії КНДР. Після успішного запуску Кім Чен Ин "висловив велике задоволення" та заявив, що черговий успішний запуск довів надійність систем стратегічних збройних сил КНДР. За його словами, зміцнення збройних сил має вселяти страх у ворогів, стримувати війну та гарантувати мирне життя й "боротьбу за соціалістичне будівництво".

"Шановний товариш Кім Чен Ин сказав, що безперервно даватиме США та Південній Кореї, які відверто вороже ставляться до нашої Республіки та часто проводять масштабні військові навчання в регіоні Корейського півострова, зрозуміти їхнє божевілля", — написали північнокорейські пропагандисти.

Нагадаємо, 13 березня КНДР провела пуски стратегічних крилатих ракет із підводного човна 8.24 Yongung класу Sinpo. За інформацією Yonhap News, дві ракети уразили морські цілі під час польоту на 1500 км, який тривав від 7563 до 7575 секунд.