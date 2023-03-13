У КНДР запустили два стратегічні крилаті ракети з підводного човна в Японському морі (фото)

Офіційно заявляється, що ракети пролетіли 1500 км за 28 хвилин, однак у Штатах та Південній Кореї вважають, що політ не був таким.

Related video

Північна Корея провела пуски стратегічних крилатих ракет із підводного човна 8.24 Yongung класу Sinpo. Про це повідомляє Yonhap News.

Тестовий пуск ракет робили в затоці Кенпхо Японського моря. Під час навчань військові підтвердили надійність системи озброєння, а також відпрацювали наступальні дії підрозділів у складі підводно-надводних підрозділів. Це є одним із елементів ядерного стримування КНДР.

Офіційно заявляється, що дві ракети уразили морські цілі під час польоту на 1500 км, який тривав від 7563 до 7575 секунд. Також було опубліковано фотографії моменту запуску. У виданні зазначають, що Південна Корея і США зафіксували інші показники про дальність польоту ракети.

Як заявляється, пуск крилатих ракет відбувався з підводного човна.

Співрозмовник видання стверджує, що пуски ракет можуть бути одним із етапів циклу випробувальних пусків крилатих ракет. Ймовірно, це демонстрація Північної Кореї перед найбільшими за 5 років спільними навчаннями між США та Південною Кореєю, які розпочнуться сьогодні, 13 березня. Країни посилили спільну співпрацю в оборонній сфері на тлі дедалі більше провокаційних випробувань ракет у КНДР.

Нагадаємо, 11 березня ЗМІ писали, що Кім Чен Ин наказав військовим готуватися до "справжньої війни". Потрібно створити "сили реагування та відплати" через навчання США та Південної Кореї.

4 березня прем'єр-міністр Південної Кореї заявив, що 71% південнокорейців виступають за розробку власної ядерної зброї.