В КНДР запустили две стратегические крылатые ракет из подлодки в Японском море (фото)

Официально заявляется, что ракеты пролетели 1500 км за 28 минут, однако в Штатах и Южной Корее считают, что полет не был таким.

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Северная Корея провела пуски стратегических крылатых ракет из подводной лодки 8.24 Yongung класса Sinpo. Об этом сообщает Yonhap News.

Тестовый пуск ракет производили в заливе Кенпхо Японского моря. В ходе учений военные подтвердили надежность системы вооружения, а также отработали наступательные действия подразделений в составе подводно-надводных подразделений. Это является одним из элементов ядерного сдерживания КНДР.

Официально заявляется, что две ракеты поразили морские цели в ходе полета на 1500 км, который продлился от 7563 до 7575 секунд. Также были опубликованы фотографии момента пуска. В издании при этом отмечают, что Южная Корея и США зафиксировали другие показатели о дальности полета ракеты.

Как заявляется, пуск крылатых ракет происходил с подводной лодки

Собеседник издания утверждает, что пуски ракет могут быть одним из этапов цикла испытательных пусков крылатых ракет. Вероятно, это демонстрация Северной Кореи перед крупнейшими за 5 лет совместных учений между США и Южной Кореей, который начнутся сегодня, 13 марта. Страны усилили совместное сотрудничество в оборонной сфере на фоне все более провокационных испытаний ракет в КНДР.

Напомним, 11 марта СМИ писали, что Ким Чен Ын приказал военным готовиться к "настоящей войне". Нужно создать "силы реагирования и возмездия" из-за учений США и Южной Кореи.

4 марта премьер-министр Южной Кореи заявил, что 71% южнокорейцев выступают за разработку собственного ядерного оружия.