"Ясно, к чему направляются": Ким Чен Ын приказал военным КНДР готовиться к "настоящей войне", — СМИ

По словам лидера КНДР, есть две главные стратегические задачи, которые должна уметь решать армия.

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным активизировать учения по сдерживанию и реагированию на "настоящую войну". Об этом пишет Reuters.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что во время последнего запуска баллистической ракеты подразделение, подготовленное для "ударных миссий", продемонстрировало свою способность противодействовать реальной войне.

Как заявил сам Ким Чен Ын, огневые штурмовые подразделения должны быть строго подготовлены для выполнения стратегических задач. Первая из них – сдерживание войны, а вторя, если война все-таки произойдет, — перехват инициативе в боевых действиях.

Сообщается, что президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что Сеул активизирует совместные военные учения с Соединенными Штатами, чтобы расширить возможности сдерживания ядерных угроз со стороны КНДР.

"Мы реализуем подавляющий потенциал реагирования и возмездия", — сказал Юн.

Издание пишет, что последние ракетные пуски Северной Кореи произошли на фоне подготовки Сеула и Вашингтона к общим военным учениям под названием "Щит свободы".

Напомним, что Ким Чен Ын вместе с "наследницей"-дочерью руководил и наблюдал за учениями артиллерии. В последнее время лидер Северной Кореи неоднократно появлялся на публике вместе со своей маленькой дочерью Ким Чжу Э, которой на вид около 10 лет.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын, возможно, строит крупнейший ресторан собачатины в мире. Строительство ведется в эксклюзивном районе Пхеньяна на берегу реки Тэдонган. Неподалеку также расположен известный ресторан "Окрю-гван", где подают лапшу.