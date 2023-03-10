Ким Чен Ын вместе с "наследницей"-дочерью руководил и наблюдал за учениями артиллерии (фото)

В последнее время лидер Северной Кореи неоднократно появлялся на публике вместе со своей маленькой дочерью Ким Чжу Э, которой на вид около 10 лет.

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В четверг, 10 марта, руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за полевыми учениями артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта армии КНДР. Об этом сообщает France 24.

В последнее время лидер Северной Кореи неоднократно появлялся на публике вместе со своей маленькой дочерью Ким Чжу Э, которой на вид около 10 лет.

Известно, что девочка получает домашнее образование, а в свободное от занятий время отдает предпочтение верховой езде, лыжам и плаванию.

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э Фото: РИА

С ноября 2022 года Ким Чен Ын несколько раз присутствовал с дочерью на официальных мероприятиях, в том числе и на ракетных полигонах. По этой причине высказывается мнение, что 10-летнюю девочку готовят в будущие преемники северокорейского руководителя.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э

Однако представители местного парламента не считают, что Ким Чен Ын выбрал в качестве своей наследницы именно Ким Чжу Э, а лишь показывает другим, что однажды кто-то из его детей унаследует власть, это будет уже третьим случаем транзита власти по наследству.

Военные учения в Северной Корее

На недавнем совещании сотрудников национальной службы разведки шла речь о том, что Ким Чен Ын пока еще слишком молод и в добром здравии, чтобы искать преемника.

Военные учения в Северной Корее

О Ким Чжу Э известно немного, даже ее имя официально не подтверждено. В местной прессе ее называют "благородным ребенком" и "любимой дочерью".

По данным журналистов, жительниц КНДР — тезок дочери Ким Чен Ына, вынуждают выбирать другие имена.

Ранее Фокус сообщал, что Ким Чен Ын, возможно, строит крупнейший ресторан собачатины в мире. Строительство ведется в эксклюзивном районе Пхеньяна на берегу реки Тэдонган. Неподалеку также расположен известный ресторан "Окрю-гван", где подают лапшу.