Кім Чен Ин разом із "спадкоємицею"-дочкою керував і спостерігав за навчаннями артилерії (фото)

Останнім часом лідер Північної Кореї неодноразово з'являвся на публіці разом зі своєю маленькою дочкою Кім Чжу Е, якій на вигляд близько 10 років.

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У четвер, 10 березня, керівник Північної Кореї Кім Чен Ин разом із дочкою спостерігав за польовими навчаннями артилерійської частини "Хвасон" Західного фронту армії КНДР. Про це повідомляє France 24.

Останнім часом лідер Північної Кореї неодноразово з'являвся на публіці разом зі своєю маленькою дочкою Кім Чжу Е, якій на вигляд близько 10 років.

Відомо, що дівчинка отримує домашню освіту, а у вільний від занять час віддає перевагу верховій їзді, лижам та плаванню.

Кім Чен Ин з дочкою Кім Чжу Е Фото: РИА

З листопада 2022 року Кім Чен Ин кілька разів був присутній з дочкою на офіційних заходах, зокрема і на ракетних полігонах. З цієї причини висловлюється думка, що 10-річну дівчинку готують у майбутні наступники північнокорейського керівника.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е

Проте представники місцевого парламенту не вважають, що Кім Чен Ин вибрав як свою спадкоємицю саме Кім Чжу Е, а лише показує іншим, що одного разу хтось із його дітей успадкує владу, це буде вже третім випадком транзиту влади у спадок.

Військові навчання у Північній Кореї

На нещодавній нараді співробітників національної служби розвідки йшлося про те, що Кім Чен Ин поки ще надто молодий і в хорошому здоров'ї, щоб шукати наступника.

Військові навчання у Північній Кореї

Про Кім Чжу Е відомо небагато, навіть її ім'я офіційно не підтверджено. У місцевій пресі її називають "шляхетною дитиною" та "улюбленою дочкою".

За даними журналістів, мешканок КНДР — тезок доньки Кім Чен Іна змушують обирати інші імена.

Раніше Фокус повідомляв, що Кім Чен Ин, можливо, будує найбільший ресторан собачатини у світі. Будівництво ведеться в ексклюзивному районі Пхеньяну на березі річки Тедонган. Неподалік розташований відомий ресторан "Окрю-гван", де подають локшину.