"Зрозуміло, до чого прямують": Кім Чен Ин наказав військовим КНДР готуватися до "справжньої війни", — ЗМІ

За словами лідера КНДР, є два головні стратегічні завдання, які має вміти вирішувати армія.

Related video

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим активізувати навчання зі стримування та реагування на "справжню війну". Про це пише Reuters.

Центральна телеграфна агенція Кореї повідомила, що під час останнього запуску балістичної ракети підрозділ, підготовлений для "ударних місій", продемонстрував свою здатність протидіяти реальній війні.

Як заявив сам Кім Чен Ин, вогневі штурмові підрозділи мають бути строго підготовлені для виконання стратегічних завдань. Перша з них – стримування війни, а друга, якщо війна таки відбудеться, – перехоплення ініціативи у бойових діях.

Повідомляється, що президент Південної Кореї Юн Сук Ель заявив, що Сеул активізує спільні військові навчання зі Сполученими Штатами, щоб розширити можливості стримування ядерних загроз КНДР.

"Ми реалізуємо переважний потенціал реагування та відплати", — сказав Юн.

Видання пише, що останні ракетні пуски Північної Кореї сталися на тлі підготовки Сеула та Вашингтона до спільних військових навчань під назвою "Щит свободи".

Нагадаємо, що Кім Чен Ин разом із "спадкоємицею"-дочкою керував і спостерігав за навчаннями артилерії. Останнім часом лідер Північної Кореї неодноразово з'являвся на публіці разом зі своєю маленькою дочкою Кім Чжу Е, якій на вигляд близько 10 років.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин, можливо, будує найбільший ресторан собачатини у світі. Будівництво ведеться в ексклюзивному районі Пхеньяну на березі річки Тедонган. Неподалік розташований відомий ресторан "Окрю-гван", де подають локшину.