Нужно оказывать давление на КНДР: в Южной Корее озвучили свою позицию о ядерном оружии

По данным опроса, опубликованного в феврале, 71% процент южнокорейцев выступают за разработку собственного ядерного оружия.

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Южная Корея не нуждается в ядерном оружии для того, чтобы сдерживать угрозу, исходящую от Северной Кореи. Об этом сказал премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в интервью CNN.

По мнению Хана, Южная Корея обладает достаточны высоким военным потенциалом для того, чтобы не допустить реализации "нелепых амбиций" КНДР. Он отметил, что считает приобретение ядерного статуса "неправильным путем".

"Мы должны работать вместе с международным сообществом… чтобы постоянно оказывать сильное давление на Северную Корею с целью денуклеаризации. Мы хотели бы, чтобы Северная Корея знала, что развитие и продвижение ядерного потенциала не гарантирует мира и процветания в их стране", — заявил южнокорейский премьер.

При этом Хан Дак Су указал на то, что недавние общественные вопросы показали, что граждане Южной Кореи хотят, чтобы страна "пошла дальше" в вопросах ядерной отрасли. По данным одного из таких исследований, опубликованных в феврале 2023 года, 71% опрошенных южнокорейцев выступают за разработку собственного ядерного оружия.

Авторы публикации предполагают, что подобная общественная позиция может быть связана с ухудшением отношений между Северной и Южной Кореями в течение последних лет.

По данным издания the Diplomat от 7 января, в Японии и в Южной Корее растет обеспокоенность касательно так называемого "ядерного зонтика" США. Глядя на события в Украине, страны восточной Азии начали сомневаться в том, что американцы прибегнут к применению ядерного оружия по отношению к ядерным государствам.

Сеульские правозащитники также обеспокоены тем, что десятки тысяч граждан Южной Кореи, КНДР, Японии и Китая могут подвергнуться воздействию радиации из-за грунтовых вод, протекающих под ядерным полигоном Северной Кореи.

В публикации Associated Press 17 февраля говорится, что в КНДР угрожают предпринять "беспрецедентно" решительные действия против Южной Кореи и США, в связи их анонсом совместных военных учений.