Ядерная угроза: эксперты назвали страны, чья экология страдает из-за ракетных испытаний КНДР

По словам журналистов, Северная Корея тайно провела 6 испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгери. Более того, Пхеньян готовится провести и седьмое испытание.

Related video

Десятки тысяч северокорейцев и жителей Южной Кореи, Японии и Китая могут подвергнуться воздействию радиоактивных материалов, распространяющихся через грунтовые воды, протекающих под ядерным полигоном КНДР. Об этом заявили правозащитники из Сеула, пишет Reuters.

Издание сообщается, что по данным правительств США и Южной Кореи, Северная Корея тайно провела 6 испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгери в горной провинции Северный Хамген в период с 2006 по 2017 год. Сеул и Вашингтон заявили, что Пхеньян может готовиться к седьмому ядерному испытанию.

Также сообщается, что радиоактивные материалы могли распространиться по восьми городам и округам, расположенным рядом с местом проведения испытаний. В этой местности проживают более миллиона северокорейцев, которые используют подземные воды, в том числе и для питья. А вот соседние Южная Корея, Китай и Япония могут подвергаться риску частично из-за контрабанды сельскохозяйственной и рыбной продукции из КНДР.

Как рассказал руководитель Рабочей группы по переходному правосудию Хьюберт Янг-хван Ли, ядерные испытания Северной Кореи могут угрожать праву на жизнь и здоровье не только северокорейского народа, но и жителей Южной Кореи и других соседних стран.

Журналисты пишут, что еще в 2015 году Агентство по безопасности пищевых продуктов Южной Кореи обнаружило в 9 раз превышающий стандартный уровень радиоактивных изотопов цезия в импортированных ежовых грибах, которые продавались как китайская продукция, хотя их фактическое происхождение было в Северной Корее.

Сообщается, что Китай и Япония усилили радиационный мониторинг и выразили обеспокоенность по поводу потенциального облучения после предыдущих ядерных испытаний КНДР.

Многие сторонние эксперты выразили обеспокоенность по поводу потенциального риска для здоровья от загрязненной воды, но Северная Корея отвергла эти опасения, заявив, что после прошлых ядерных испытаний не было утечек вредных материалов, не предоставив доказательств.

Ранее Фокус писал, что Ким Чен Ын прямо заявил, что готовит КНДР к возможной войне. Северокорейский лидер председательствовал на заседании Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии КНДР. На нем официальные лица обсудили "основные военно-политические задачи" страны на 2023 год, а также "долгосрочные вопросы, касающиеся ориентации на "строительство армии".

Затем КНДР заявила, что США и Южная Корея готовятся к агрессивной войне. В МИД Северной Кореи заявили, что ситуация на Корейском полуострове снова погрузится в "смертельный водоворот" напряженности и эскалации.