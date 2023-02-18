Будут "беспрецедентные" меры: КНДР заявила, что США и Южная Корея готовятся к агрессивной войне

В МИД Северной Кореи заявили, что ситуация на Корейском полуострове снова погрузится в "смертельный водоворот" напряженности и эскалации.

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Северная Корея пригрозила предпринять "беспрецедентно" решительные действия против Южной Кореи и США, которые недавно объявили о совместных военных учениях. Об этом пишет Associated Press.

Издание пишет, что КНДР может в скором времени возобновить ядерные учения и начать запускать ракеты малой дальности. Так, действия Вашингтона и Сеула Пхеньян воспринимает как "репетицию вторжения".

"В случае, если США и Южная Корея претворят в жизнь свой уже объявленный план военных учений, который (Северная Корея) с полным опасением и основанием расценивает как подготовку к агрессивной войне, они столкнутся с беспрецедентно настойчивым и сильным противодействием", — заявили в МИД КНДР.

Пхеньян назвал США и Южную Корею "архипреступниками", которые якобы нарушают региональный мир и стабильность. В Северной Корее заявили, что ситуация на Корейском полуострове снова погрузится в "смертельный водоворот" напряженности и эскалации.

Издание пишет, что в КНДР не уточнили, о каких конкретно совместных военных учениях США и Южной Кореи идет речь. Однако ранее Пхеньян осуждал все совместные военные действия соседей и Вашингтона.

По словам аналитиков, Северная Корея использовала различные южнокорейско-американские учения как возможность испытать и усовершенствовать свои системы вооружений. Пхеньян будет стремиться использовать свой увеличенный ядерный арсенал, чтобы добиться международного признания в качестве законной ядерной державы и ослабления санкций.

В материале сказано, что Сеул и Вашингтон заявили, что их тренировки носят оборонительный характер.

Ранее Фокус писал, что Ким Чен Ын прямо заявил, что готовит КНДР к возможной войне. Северокорейский лидер председательствовал на заседании Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии КНДР. На нем официальные лица обсудили "основные военно-политические задачи" страны на 2023 год, а также "долгосрочные вопросы, касающиеся ориентации на "строительство армии".

Также напомним, что журналисты выяснили, что в Северной Корее тезок дочери Ким Чен Ына заставляют сменить имя. Так, девочкам и женщинам в КНДР теперь нельзя носить имя Чжу Э. Десять лет назад то же самое касалось имени самого генсека Ким Чен Ына.