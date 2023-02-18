Будуть "безпрецедентні" заходи: КНДР заявила, що США та Південна Корея готуються до агресивної війни

У МЗС Північної Кореї заявили, що ситуація на Корейському півострові знову порине в "смертельний вир" напруженості та ескалації.

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Північна Корея пригрозила вжити "безпрецедентно" рішучих дій проти Південної Кореї та США, які нещодавно оголосили про спільні військові навчання. Про це пише Associated Press.

Видання пише, що КНДР може незабаром відновити ядерні навчання та почати запускати ракети малої дальності. Так, дії Вашингтона та Сеула Пхеньян сприймає як "репетицію вторгнення".

"У разі, якщо США та Південна Корея втілять у життя свій уже оголошений план військових навчань, який (Північна Корея) з повним побоюванням і підставою розцінює як підготовку до агресивної війни, вони зіткнуться з безпрецедентно наполегливою та сильною протидією", — заявили в МЗС. КНДР.

Пхеньян назвав США та Південну Корею "архізлочинцями", які нібито порушують регіональний мир та стабільність. У Північній Кореї заявили, що ситуація на Корейському півострові знову порине в "смертельний вир" напруженості та ескалації.

Видання пише, що в КНДР не уточнили, про які саме спільні військові навчання США та Південної Кореї йдеться. Однак раніше Пхеньян засуджував усі спільні воєнні дії сусідів та Вашингтона.

За словами аналітиків, Північна Корея використала різні південнокорейсько-американські навчання як можливість випробувати та вдосконалити свої системи озброєнь. Пхеньян прагнутиме використовувати свій збільшений ядерний арсенал, щоб домогтися міжнародного визнання як законної ядерної держави та ослаблення санкцій.

У матеріалі сказано, що Сеул і Вашингтон заявили, що їхні тренування мають оборонний характер.

Раніше Фокус писав, що Кім Чен Ин прямо заявив, що готує КНДР до можливої війни. Північнокорейський лідер головував на засіданні Центральної військової комісії правлячої Робочої партії КНДР. На ньому офіційні особи обговорили "основні військово-політичні завдання" країни на 2023 рік, а також "довгострокові питання щодо орієнтації на "будівництво армії".

Також нагадаємо, що журналісти з'ясували, що в Північній Кореї тез доньки Кім Чен Ін змушують змінити ім'я. Так, дівчаткам і жінкам у КНДР тепер не можна носити ім'я Чжу Е. Десять років тому те саме стосувалося імені самого генсека Кім Чен Іна.