Постоянное расширение: Ким Чен Ын прямо заявил, что готовит КНДР к возможной войне, — СМИ

Журналисты пишут, что уже в среду 8 февраля Северная Корея проведет военные учения в честь годовщины основания своих вооруженных сил.

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал расширить военные учения и усилить готовность страны к войне. Об этом пишет Reuters.

Издание пишет, что Ким Чен Ын председательствовал на заседании Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии КНДР. На нем официальные лица обсудили "основные военно-политические задачи" страны на 2023 год, а также "долгосрочные вопросы, касающиеся ориентации на "строительство армии".

"Обсуждался вопрос о постоянном расширении и усилении операций и боевых учений КНА (Корейской народной армии, ред.), чтобы справиться со сложившейся обстановкой", — сказано в сообщении госСМИ Северной Кореи.

Журналисты отметили, что уже в среду 8 февраля КНДР проведет военные учения в честь годовщины основания своих вооруженных сил.

В материале сказано, что в то же самое время Пхеньян осудил военные учения США и Южной Кореи. В КНДР уверены, что Вашингтон и Сеул достигли некой "последней красной линии".

"Военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла последней красной линии из-за безрассудных военно-конфронтационных маневров и враждебных действий США и их вассальных сил", — говорится в заявлении правительства КНДР.

Кроме того, сообщается, что Северная Корея пока не заинтересована в переговорах с Соединенными Штатами, которые должны остановить свою "враждебную политику".

Ранее Фокус писал, что генсек НАТО Столтенберг заявил, что Северная Корея поставила "вагнеровцам" ракеты для войны РФ с Украиной. По словам генсека НАТО, такие поставки еще больше разжигают агрессивную войну РФ против Украины. Он призвал власти КНДР прекратить подобные провокации и соблюдать международное право.

Еще напомним, что СМИ заявили, что КНДР отправит на оккупированные территории Украины своих силовиков. По словам журналистов, северокорейцы не будут принимать участие в боевых действиях. Предполагается, что на восток Украины отправят от 300 до 500 человек.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын не появляется на публике уже 35 дней. Это второй самый продолжительный период исчезновения лидера Северной Кореи. В 2014 году его не видели в течение 40 дней.