Исчезновение перед парадом: Ким Чен Ын не появляется на публике уже 35 дней

Это второй самый продолжительный период исчезновения лидера Северной Кореи. В 2014 году его не видели в течение 40 дней.

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Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на публике уже 35 дней, в то время как армия страны в условиях холодной погоды готовится к крупному военному параду, приуроченному к 75-ой годовщине основания армии КНДР, сообщает The Mirror.

Военной парад должен начаться во вторник или в среду. Но в минувшее воскресенье, 5 февраля, Ким Чен Ын пропустил съезд Политбюро, на котором обсуждались важные проблемы сельского хозяйства страны. Это третий подобный случай: в июне и сентябре прошлого года глава государства также пропускал партийные съезды. Несколько лет назад в стране изменили правила, позволившие проводить заседания и без Ким Чен Ына, если он дал на это разрешение.

В 2014 году лидер Северной Кореи не появлялся в поля общественного внимания в течение 40 дней. По слухам, он готовится к масштабной церемонии.

Напомним, что северокорейские студенты, чтобы избежать обязательного похода в 40-градусный мороз на священную гору Пекту, где родился отец Ким Чен Ир, прибегают к членовредительству и взяткам.

Ранее Фокус сообщал, что, "несмотря на запрет", НАТО призывает Южную Корею к прямым поставкам вооружений Украине. Вместе с тем власти страны придерживается политики, которая запрещает поставки вооружений в страны с действующими военными конфликтами.

В свою очередь, руководство Северной Кореи поставило ракеты наемникам из ЧВК "Вагнер". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это еще больше разжигает агрессивную российскую войну против Украины.