Зникнення перед парадом: Кім Чен Ин не з'являється на публіці вже 35 днів

Це другий найтриваліший період зникнення лідера Північної Кореї. 2014 року його не бачили протягом 40 днів.

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Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин не з'являється на публіці вже 35 днів, тоді як армія країни в умовах холодної погоди готується до великого військового параду, присвяченого 75-м роковинам заснування армії КНДР, повідомляє The Mirror.

Військовий парад має розпочатися у вівторок чи середу. Але минулої неділі, 5 лютого, Кім Чен Ин пропустив з'їзд Політбюро, на якому обговорювали важливі проблеми сільського господарства країни. Це третій подібний випадок: у червні та вересні минулого року глава держави також пропускав партійні з'їзди. Декілька років тому в країні змінили правила, що дозволили проводити засідання і без Кім Чен Ина, якщо він дав на це дозвіл.

У 2014 році лідер Північної Кореї не з'являвся в полі громадської уваги протягом 40 днів. За чутками, він готується до масштабної церемонії.

Нагадаємо, що північнокорейські студенти, щоб уникнути обов'язкового походу в 40-градусний мороз на священну гору Пекту, де народився батько Кім Чен Ир, вдаються до шкідництва та хабарів.

Раніше Фокус повідомляв, що "попри на заборону" НАТО закликає Південну Корею до прямого постачання озброєнь Україні. Водночас влада країни дотримується політики, яка забороняє постачання озброєнь у країни з активними військовими конфліктами.

Зі свого боку, керівництво Північної Кореї надало ракети найманцям із ПВК "Вагнер". Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це ще більше розпалює агресивну російську війну проти України.