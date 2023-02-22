Ядерна загроза: експерти назвали країни, чия екологія страждає через ракетні випробування КНДР

За словами журналістів, Північна Корея таємно провела 6 випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері. Більше того, Пхеньян готується провести сьоме випробування.

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Десятки тисяч північнокорейців і жителів Південної Кореї, Японії та Китаю можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, що поширюються через ґрунтові води, що протікають під ядерним полігоном КНДР. Про це заявили правозахисники із Сеулу, пише Reuters.

За даними урядів США та Південної Кореї, Північна Корея таємно провела 6 випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері в гірській провінції Північний Хамген у період з 2006 по 2017 рік. Сеул та Вашингтон заявили, що Пхеньян може готуватися до сьомого ядерного випробування.

Також повідомляється, що радіоактивні матеріали могли поширитися вісьмома містами та округами, розташованими поруч із місцем проведення випробувань. У цій місцевості проживає понад мільйон північнокорейців, які використовують підземні води, зокрема й для пиття. А от сусідні Південна Корея, Китай та Японія можуть наражатися на ризик частково через контрабанду сільськогосподарської та рибної продукції з КНДР.

Як розповів керівник Робочої групи з перехідного правосуддя Х'юберт Янг-хван Лі, ядерні випробування Північної Кореї можуть загрожувати праву на життя та здоров'я не лише північнокорейського народу, а й жителів Південної Кореї та інших сусідніх країн.

Журналісти пишуть, що ще у 2015 році Агентство з безпеки харчових продуктів Південної Кореї виявило у 9 разів перевищуючий стандартний рівень радіоактивних ізотопів цезію в імпортованих їжакових грибах, які продавалися як китайська продукція, хоча їхнє фактичне походження було в Північній Кореї.

Повідомляється, що Китай та Японія посилили радіаційний моніторинг та висловили стурбованість щодо потенційного опромінення після попередніх ядерних випробувань КНДР.

Багато сторонніх експертів висловили стурбованість щодо потенційного ризику для здоров'я від забрудненої води, але Північна Корея відкинула ці побоювання, заявивши, що після минулих ядерних випробувань не було витоків шкідливих матеріалів, не надавши доказів.

Раніше Фокус писав, що Кім Чен Ин прямо заявив, що готує КНДР до можливої війни. Північнокорейський лідер головував на засіданні Центральної військової комісії правлячої Робочої партії КНДР. На ньому офіційні особи обговорили "основні військово-політичні завдання" країни на 2023 рік, а також "довгострокові питання щодо орієнтації на "будівництво армії".

Потім КНДР заявила, що США та Південна Корея готуються до агресивної війни. У МЗС Північної Кореї заявили, що ситуація на Корейському півострові знову порине в "смертельний вир" напруженості та ескалації.