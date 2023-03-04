Потрібно чинити тиск на КНДР: у Південній Кореї озвучили свою позицію щодо ядерної зброї

За даними опитування, опублікованого в лютому, 71% відсоток південнокорейців виступають за розробку власної ядерної зброї.

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Південна Корея не потребує ядерної зброї для того, щоб стримувати загрозу Північної Кореї. Про це сказав прем`єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су в інтерв'ю CNN.

На думку Хана, Південна Корея має достатньо високий військовий потенціал для того, щоб не допустити реалізації "безглуздих амбіцій" КНДР. Він зазначив, що вважає набуття ядерного статусу "неправильним шляхом".

"Ми повинні працювати разом з міжнародною спільнотою… щоб постійно чинити сильний тиск на Північну Корею з метою денуклеаризації. Ми хотіли б, щоб Північна Корея знала, що розвиток та просування ядерного потенціалу не гарантує миру та процвітання в їхній країні", — заявив південнокорейський прем'єр. .

При цьому Хан Дак Су зазначив, що недавні соціологічні опитування показали, що громадяни Південної Кореї хочуть, щоб країна "пішла далі" у питаннях ядерної галузі. За даними одного з таких досліджень, опублікованих у лютому 2023 року, 71% опитаних південнокорейців виступають за розробку власної ядерної зброї.

Автори публікації припускають, що подібна громадська позиція може бути пов'язана з погіршенням відносин між Північною та Південною Кореями протягом останніх років.

За даними видання the Diplomat від 7 січня, в Японії та в Південній Кореї зростає стурбованість щодо так званої "ядерної парасольки" США. Дивлячись на події в Україні, країни східної Азії почали сумніватися в тому, що американці вдадуться до застосування ядерної зброї щодо ядерних держав.

Сеульські правозахисники також стурбовані тим, що десятки тисяч громадян Південної Кореї, КНДР, Японії та Китаю можуть зазнати впливу радіації через ґрунтові води, що протікають під ядерним полігоном Північної Кореї.

У публікації Associated Press 17 лютого йдеться, що в КНДР погрожують вжити "безпрецедентно" рішучих дій проти Південної Кореї та США у зв'язку з їх анонсом спільних військових навчань.