"В присутствии уважаемого товарища Кима": в КНДР показали пуск массивной ракеты (видео)

Пхеньян заявил, что пуск ракеты "Хвасонпхо-17" — это реакция на "провокационные учения США и южнокорейских марионеточных предателей".

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В Северной Корее 16 марта состоялся испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-17", не вооруженной боевым зарядом. При этом государственное телевидение записало пафосный репортаж о пуске ракеты, а пропагандистское издание ЦТАК опубликовало статью, в которой говорится, что пуск ракеты — реакция на совместные военные учения США и Южной Кореи.

"Из-за провокационных и агрессивных крупномасштабных военных учений США и южнокорейских марионеточных предателей, которые проводятся безумно против КНДР, на Корейском полуострове складывается самая нестабильная обстановка безопасности", — пишут пропагандисты.

В материале было отмечено, что МБР "Хвасонпхо-17" была запущена из Пхеньянского международного аэропорта. Ракета пролетела 4151 секунд, а дальность ее полета составила 1000 км, при этом максимальная высота полета достигла 6045 км. Пропагандисты утверждают, что ракета попала в намеченную цель, которая находилась в Корейском Восточном море.

Также сообщалось, что "в присутствии уважаемого товарища Ким Чен Ына" за пуском наблюдали руководители Трудовой партии Кореи (ТПК) и начальство Главного ракетного управления армии КНДР. После успешного запуска Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" и заявил, что очередной успешный запуск доказал надежность систем стратегических вооруженных сил КНДР. По его словам, укрепление вооруженных сил должно вселять страх среди врагов, сдерживать войну и гарантировать мирную жизнь и "борьбу за социалистическое строительство".

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что будет непрерывно давать США и Южной Корее, которые откровенно враждебно относятся к нашей Республике и часто проводят масштабные военные учения в регионе Корейского полуострова, понять их безумность", — написали северокорейские пропагандисты.

Напомним, 13 марта КНДР провела пуски стратегических крылатых ракет из подводной лодки 8.24 Yongung класса Sinpo. По информации Yonhap News, две ракеты поразили морские цели в ходе полета на 1500 км, который продлился от 7563 до 7575 секунд.