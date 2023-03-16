"Путін некоректний": у Держдепі довели, що РФ цинічно порушує Договір про ядерну зброю

Американські дипломати зазначили, що Росія забороняє роботу інспекцій, відмовляється зустрічатися в межах Двосторонньої консультативної комісії, а також не повідомляє про стан та переміщення своїх ядерних сил.

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Недотримання Росією нового договору про скорочення наступального стратегічного озброєння (ДСНО) є невдалими та безвідповідальними кроками. А заяви президента Володимира Путіна про "зупинення участі" в ньому РФ юридично некоректні. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, опублікованій 15 березня.

Американські дипломати наголосили, що Росія все ще залишається пов'язаною своїми зобов'язаннями за договором, але недотримання норм ДСНО є очевидним. Як докази некоректної поведінки Кремля щодо найважливішого для безпеки США, західних партнерів і самої Росії в Держдепі навели кілька фактів:

Росія відмовляється дозволити проведення інспекцій . Договір вимагає, щоб кожна сторона приймала 18 інспекцій на рік — це зміцнює ядерну стабільність, даючи обом сторонам упевненість у тому, що встановлені договором обмеження на ядерну зброю дотримуються.

. Договір вимагає, щоб кожна сторона приймала 18 інспекцій на рік — це зміцнює ядерну стабільність, даючи обом сторонам упевненість у тому, що встановлені договором обмеження на ядерну зброю дотримуються. Росія відмовляється зустрічатися в межах Двосторонньої консультативної комісії (ДКК), незважаючи на неодноразові прохання американської сторони. Проте норми договору зобов'язують сторони угоди проводити такі зустрічі, оскільки вони надають експертам можливість конструктивного обговорення та взаємовигідного вирішення технічних питань виконання договору.

(ДКК), незважаючи на неодноразові прохання американської сторони. Проте норми договору зобов'язують сторони угоди проводити такі зустрічі, оскільки вони надають експертам можливість конструктивного обговорення та взаємовигідного вирішення технічних питань виконання договору. Росія припинила надавати повідомлення про стан та переміщення своїх підзвітних ядерних сил, передбачені договором. Ці взаємні зобов'язання є важливим елементом ядерної стабільності, оскільки вони забезпечують значну прозорість та передбачуваність щодо стратегічних ядерних сил.

Водночас, американська сторона дала зрозуміти, що США готові прийняти російських інспекторів відповідно до умов ДСНО і в технічному аспекті для них немає жодних перешкод, щоб здійснювати свою діяльність на території Сполучених Штатів.

"Звинувачення Росії у недотриманні США є безпідставними спробами відвернути увагу від власних дій РФ і не дають їй вагомих правових підстав для зупинення дії договору", — наголосили в Держдепі.

Також американські дипломати акцентували на тому, що недотримання Москвою і припинення дії нового ДСНО не завадить Вашингтону продовжувати надавати повну підтримку Україні.

"Ця реальність не має жодного відношення до корисності договору та здатності Росії продовжувати участь у ньому", — підсумували в Держдепі США.

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Нова гонка озброєнь та ядерна загроза. Навіщо Путін зупинив участь Росії у договорі СНО-3

Нагадаємо, 21 лютого президент Володимир Путін заявив про призупинення участі Росії в договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння. Серед аргументів президент країни-агресора навів допомогу, яку Захід нібито надає Україні підготовки ударів по базах російської стратегічної авіації.

22 лютого Держдума РФ ухвалила закон про призупинення участі Росії в ядерній угоді. Зазначалося, що рішення про поновлення участі Росії в ДСНО прийматиме президент Володимир Путін.