Держдума ухвалила закон про призупинення участі Росії в ядерній угоді

Як сказано в документі, рішення про поновлення участі РФ у договорі може ухвалити президент Володимир Путін.

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Державна Дума проголосувала за ухвалення закону про зупинення Росією дії Договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Про це у середу, 22 лютого, повідомили у пресслужбі Державної Думи Російської Федерації.

"Договір містить положення про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. З метою забезпечення контролю за дотриманням положення Договору кожна зі сторін має право здійснювати інспекційну діяльність. При цьому США цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за Договором у зазначеній сфері діяльності", — наводить Держдума зміст пояснювальної записки.

Зазначається, що рішення про поновлення участі Росії в ДСНО прийматиме президент РФ Володимир Путін.

Росія виходить із ядерного договору

21 лютого у процесі послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія припиняє участь у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

"Повторю, Росія не виходить із договору, а саме припиняє свою участь. Перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми повинні зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Великобританія", — сказав Путін.

Після цього в МЗС РФ поспішили повідомити, що Росія продовжить дотримуватися зазначених в угоді кількісних обмежень.

22 лютого зовнішньополітична служба ЄС закликала Кремль до виконання зобов'язань за цією угодою. Також Росію закликали надати доступ США до проведення інспекції своїх ядерних арсеналів.