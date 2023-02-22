Госдума приняла закон о приостановке участия России в ядерном соглашении

Как сказано в документе, решение о возобновлении участия РФ в договоре может принять президент Владимир Путин.

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Государственная Дума проголосовала за принятие закона о приостановлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Государственной Думы Российской Федерации.

"Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положения Договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности", — приводит Госдума содержание пояснительной записки.

Отмечается, что решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент РФ Владимир Путин.

Россия выходит из ядерного договора

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

"Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания", — сказал Путин.

После этого в МИД РФ поспешили сообщить, что что Россия продолжит соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения.

22 февраля внешнеполитическая служба ЕС призывала Кремль к выполнению обязательств по данному соглашению. Также Россию призвали предоставить доступ США для проведения инспекции своих ядерных арсеналов.