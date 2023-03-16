"Путин некорректен": в Госдепе доказали, что РФ цинично нарушает Договор о ядерном оружии

Американские дипломаты отметили, что Россия запрещает работу инспекций, отказывается встречаться в рамках Двусторонней консультативной комиссии, а также не уведомляет о состоянии и перемещении своих ядерных сил.

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Несоблюдение Россией нового договора о сокращении наступательного стратегического вооружения (ДСНВ) являются неудачными и безответственными шагами. А заявления президента Владимира Путина о "приостановке участия" в нем РФ юридически некорректно. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном 15 марта.

Американские дипломаты подчеркнули, что Россия все еще остается связанной своими обязательствами по договору, но несоблюдение норм ДСНВ является очевидным. В качестве доказательств некорректного поведения Кремля в отношении важнейшего для безопасности США, западных партнеров и самой России в Госдепе привели несколько фактов:

Россия отказывается разрешить проведение инспекций . Договор требует, чтобы каждая сторона принимала 18 инспекций в год — это укрепляют ядерную стабильность, давая обеим сторонам уверенность в том, что установленные договором ограничения на ядерное оружие соблюдаются.

. Договор требует, чтобы каждая сторона принимала 18 инспекций в год — это укрепляют ядерную стабильность, давая обеим сторонам уверенность в том, что установленные договором ограничения на ядерное оружие соблюдаются. Россия отказывается встречаться в рамках Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) несмотря на неоднократные просьбы американской стороны. Однако нормы договора обязывают стороны соглашения проводить такие встречи, поскольку они предоставляют экспертам возможность для конструктивного обсуждения и взаимовыгодного решения технических вопросов выполнения договора.

(ДКК) несмотря на неоднократные просьбы американской стороны. Однако нормы договора обязывают стороны соглашения проводить такие встречи, поскольку они предоставляют экспертам возможность для конструктивного обсуждения и взаимовыгодного решения технических вопросов выполнения договора. Россия прекратила предоставлять уведомления о состоянии и перемещении своих подотчетных ядерных сил, предусмотренные договором. Эти взаимные обязательства являются важным элементом ядерной стабильности, так как они обеспечивают значительную прозрачность и предсказуемость в отношении стратегических ядерных сил.

Вместе с тем американская сторона дала понять, что США готовы принять российских инспекторов в соответствии с условиями ДСНВ и в техническом аспекте для них нет никаких препятствий, чтобы осуществлять свою деятельность на территории Соединенных Штатов.

"Обвинения России в несоблюдении США являются беспочвенными попытками отвлечь внимание от собственных действий РФ и не дают ей веских правовых оснований для приостановления действия договора", — подчеркнули в Госдепе.

Также американские дипломаты акцентировали на том, что несоблюдение Москвой и предполагаемое приостановление действия нового ДСНВ не помешает Вашингтону продолжать оказывать полную поддержку Украине.

"Эта реальность не имеет никакого отношения к полезности договора и способности России продолжать участие в нем", — подытожили в Госдепе США.

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Новая гонка вооружений и ядерная угроза. Зачем Путин остановил участие России в договоре СНВ-3

Напомним 21 февраля президент Владимир Путин заявил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. В числе аргументов президент страны-агрессора привел помощь, которую Запад якобы оказывает Украине по подготовке ударов по базам российской стратегической авиации.

22 февраля Госдума РФ приняла закон о приостановке участия России в ядерном соглашении. Отмечалось, что решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент Владимир Путин.