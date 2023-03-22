Вероятность повысилась: в России снова заговорили об угрозе ядерной войны

По словам замминистра МИД России Сергея Рябкова, на данный момент вероятность ядерного конфликта является самой высокой за последние десятилетия.

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Заместитель председателя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что в сравнении с предыдущими десятилетиями, вероятность ядерного конфликта повысилась. Об этом сообщает российское государственное агентство "ТАСС".

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", — утверждает замминистра.

В рамках дискуссии на тему "Мир без ДСНВ: что дальше?" международного дискуссионного клуба "Валдай" Рябков заявил, что Россия продолжает придерживаться "ключевых положений и доктринального, и политического свойства", что указывает на стремление Кремля к безопасности.

"Мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы", — цитируют Рябкова "Аргументы и факты".

Россия приостановила свое участие в "ядерном соглашении"

Во время выступления с посланием Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что его страна приостанавливает участие в договоре с США о нераспространении наступательных вооружений (ДСНВ).

При этом в МИД РФ уточнили, что Россия продолжит соблюдать некоторые из указанных в документе ограничений и оповещать американскую сторону о пусках МБР и БРПЛ. В ведомстве также подчеркнули, что решение о приостановке участия в ДСНВ может быть обратимо.

В заявлении Госдепа США от 15 марта говорится, что слова Владимира Путина о "приостановке участия" в договоре ДСНВ юридически некорректны. Американские дипломаты также отметили, что РФ нарушает условия соглашения.

Среди нарушений указаны отказ от проведения инспекций, отказ от встреч в рамках Двусторонней консультативной комиссии, а также прекращение уведомлений со стороны РФ о состоянии и перемещении своих ядерных сил.

Напомним, что 21 марта Владимир Путин заявил, что западные страны начинают применять "oружие с ядерным компонентом". Речь шла о предоставлении Украине снаряды с обедненным ураном для британских танков Challenger 2.

В МИД Великобритании отреагировали на обвинения российской стороны в "ядерной эскалации", отметив, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к ядерному оружию.