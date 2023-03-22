"Мы видели угрозы": в МИД Британии ответили на обвинения Путина в "ядерной эскалации"

Министр иностранных дел Великобритании отметил, что снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2, которые получит Украина, не являются ядерным оружием.

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поставка Вооруженным силам Украины снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 не является "ядерной эскалацией". Об этом пишет издание The Guardian.

Заявление Клеверли прозвучало на фоне обвинения со стороны президента России Владимира Путина в использовании западными странами "оружия с ядерным компонентом".

Во время выступления на презентации правительственной международной технологической стратегии в Лондоне глава британского МИД указал на то, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к ядерному оружию.

"Это не ядерные боеприпасы, это чисто обычные боеприпасы. И, конечно же, мы видели угрозы со стороны Владимира Путина каждый раз, когда Великобритания и наши соседи, друзья и союзники стремились поддержать Украину в их защите от этой жестокой, жестокой, незаконной и неоправданной войны, которую Россия развязала против Украины", — констатировал Клеверли.

Министр также добавил, что единственным государством, которое поднимает этот вопрос, является Российская Федерация.

Напомним, что 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о возможных поставках Украине снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Такие боеприпасы обладают хорошей горючестью и эффективны против бронетехники.

В ответ на это Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что западные страны решили воевать с РФ "до последнего украинца". Российский президент утверждает, что Кремль будет "вынужден реагировать".

На новость о поставке ВСУ снарядов с обедненным ураном также отреагировал Александр Лукашенко, заявивший, что "в России не только обедненный уран" и что ответ РФ будет страшен для всей планеты.