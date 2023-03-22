Лукашенко анонсировал "страшный ответ" РФ на поставку снарядов с ураном Украине (видео)

Великобритания намерена передать Украине снаряды с обогащенным ураном. Александр Лукашенко напомнил, что Россия просит о переговорах.

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Если боеприпасы с обогащенным ураном будут взорваны на позициях российских войск, ответ будет страшен для всей планеты. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 марта.

Он призвал не поддерживать тренд на эскалацию боевых действий в Украине, зато не приказал, кто виноват в войне. Диктатору не понравилось желание Великобритании передать Украине соответствующие боеприпасы.

"Если они безумны, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и опасное. Поэтому от безумия нужно немного отходить", — заявил политик.

Лукашенко намекнул на использование оружия массового уничтожения Россией, которая якобы просит о переговорах, но снова атакует Украину. По его словам, в случае использования таких снарядов РФ мгновенно предоставит "страшный ответ". Он намекнул на использование оружия массового поражения.

"В России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", – добавил Лукашенко.

Политик также предположил, что РФ поставит в таком случае Белоруси боеприпасы с настоящим ураном.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 марта заговорил об "оружии с ядерным компонентом". Он предостерег Великобританию отправлять Вооруженным силам Украины боеприпасы с обогащенным ураном, поскольку, по его словам, это показывает "планы Запада воевать с Россией до последнего украинца". В ответ Министерство обороны Великобритании заявило об умышленных попытках диктатора дезинформировать российское общество. Представитель Минобороны сказал, что британская армия в бронебойных снарядах десятилетиями использовала обогащенный уран, поэтому глава Кремля решил манипулировать сознанием россиян.