Лукашенко анонсував "страшну відповідь" РФ на постачання снарядів з ураном Україні (відео)

Велика Британія має намір передати Україні снаряди зі збагаченим ураном. Олександр Лукашенко нагадав, що Росія просить про перемовини.

Related video

Якщо боєприпаси зі збагаченим ураном буде підірвано на позиціях російських військ, відповідь буде страшною для всієї планети. Про це Олександр Лукашенко заявив 22 березня.

Він закликав не підтримувати тренд на ескалацію бойових дій в Україні, натомість не загадав, хто винен у війні. Диктатору не сподобалося бажання Великої Британії передати Україні відповідні боєприпаси.

"Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від божевілля треба трішки відходити", – заявив політик.

Лукашенко натякнув на використання зброї масового знищення Росією, яка наче просить про перемовини, але надалі атакує Україну. З його слів, у разі використання таких снарядів, РФ миттєво надасть "страшну відповідь". Він натякнув на використання зброї масового знищення.

"У Росії не тільки збіднений уран, ви це чудово знаєте", – додав Лукашенко.

Політик також припустив, що РФ поставить у такому разі Білорусі боєприпаси зі справжнім ураном.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 березня заговорив про "зброю з ядерним компонентом". Він застеріг Велику Британію відправляти Збройним силам України боєприпаси зі збагаченим ураном, оскільки, з його слів, це показує "плани Заходу воювати з Росією до останнього українця". У відповідь Міністерство оборони Великої Британії заявило про навмисні спроби диктатора дезінформувати російське суспільство. Представник Міноборони сказав, що британська армія у бронебійних снарядах десятиліттями використовувала збагачений уран, тому очільник Кремля вирішив маніпулювати свідомістю росіян.