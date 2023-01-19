У Путіна напередодні "Рамштайну" пригрозили світові ядерною війною у разі програшу в Україні

Москва звернула увагу на заяви про постачання ЗСУ нового важкого озброєння. За словами заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва, ядерні держави не програвали великих воєнних конфліктів, від яких залежить їхня доля.

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Програш Росії у повномасштабній війні з Україною спровокує початок ядерної війни. Таку думку висловив у Telegram 19 січня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Загрози Медведєва пролунали напередодні зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" 20 січня.

"Завтра на натовській базі "Рамштайн" великі воєначальники обговорюватимуть нову тактику і стратегію, а також постачання в Україну нового важкого озброєння та ударних систем. І це відразу після форуму в Давосі, де недорозвинені політичні тусовщики як мантру повторювали: "Щоб досягти миру, Росія має програти", — написав Медведєв.

На його думку, Захід має зробити висновок — програш ядерної держави на полі бою стане початком ядерної війни.

"Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля. Це має бути очевидно будь-якій людині. Навіть західному політику, який зберіг хоч якісь сліди інтелекту", — підсумував він.

Нагадаємо, що російський депутат Андрій Гурулєв в ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова 15 січня запропонував "знести з лиця землі" Великобританію шляхом завдання ядерного удару.

Соловйов 2 січня закликав росіян не боятися смерті. За його словами, люди переоцінюють життя і не треба боятися неминучого. Пропагандист сподівається потрапити до раю.

Оперативне командування "Південь" 15 січня допускало можливість ядерних ударів по Україні гіперзвуковими ракетами "Кинжал". Швидкість цього снаряда може досягати майже 14,5 тисячі кілометрів на годину.