РФ може завдати ядерних ударів по Україні ракетами "Кинжал", — командування "Південь" (відео)

Кремль, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, може наважитися на застосування зброї масової поразки за умови, якщо на кону стоятиме престиж самої Москви.

Related video

Росія теоретично може завдати ядерних ударів по Україні, використовуючи гіперзвукові ракети "Кинжал". Про це 15 січня в ефірі національного телемарафону заявила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Зокрема, ведучий поцікавився, чи може Росія в рамках ескалації конфлікту вирішити застосувати зброю масової поразки проти України, у тому числі гіперзвукових ракет "Кинжал", здатних нести ядерну бойову частину.

Гуменюк нагадала, що Кремль переступив "червону межу" щодо запасів деякого ракетного озброєння, яке активно застосовувалося для завдання ударів по українських містах.

"Цілком можливо, за тією логікою розвитку подій, коли на кону власний престиж. Ми не можемо виключати такі сценарії подій (застосування ядерної зброї проти України — ред.) за найбожевільнішим напрямом. При цьому ми усвідомлюємо, що Росія залишається під впливом світової громадськості. Якщо світова громадськість не припинить системного тиску — нам потрібно враховувати всі сценарії", — додала речник Оперативного командування, коментуючи можливе завдання ядерних ударів по Україні.

На відео — з 08:05.

[ + – ] У ЗСУ не виключають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України

"Кинжал" — російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який призначений для ураження як стаціонарних, так і надводних об'єктів. Максимальна швидкість може досягати майже 14,5 тисячі кілометрів на годину, а ракета здатна нести ядерну бойову частину.

Декількома днями раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Кремль продовжить розвивати свою ядерну тріаду і підтримувати її боєздатність. За словами міністра країни-агресора, зброя масової поразки залишається "головним гарантом суверенітету та територіальної цілісності" Росії.

Після Нового року військова розвідка Міноборони України попереджала, що Володимир Путін планує використати окупований Крим для організації ядерних провокацій.