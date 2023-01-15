РФ может нанести ядерные удары по Украине ракетами "Кинжал", — командование "Юг" (видео)

Кремль, по словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, может решиться на применение оружия массового поражения при условии, если на кону будет стоять престиж самой Москвы.

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Россия теоретически может нанести ядерные удары по Украине, используя гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом 15 января в эфире национального телемарафона заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

В частности, ведущий поинтересовался, может ли Россия в рамках эскалации конфликта решиться на применение оружия массового поражения против Украины, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных нести ядерную боевую часть.

Гуменюк напомнила, что Кремль переступил "красную черту" в отношении запасов некоторого ракетного вооружения, которое активно применялось для нанесения ударов по украинским городам.

"Вполне возможно, что при той логике развития событий, когда на кону собственный престиж. Мы не можем исключать такие сценарии событий (применение ядерного оружия против Украины — ред.) по самому сумасшедшему направлению. При этом мы осознаем, что Россия остается под влиянием мировой общественности. Если мировая общественность не прекратит системного давления — нам нужно учитывать все сценарии", — добавила спикер Оперативного командования, комментируя возможное нанесение ядерных ударов по Украине.

На видео — с 08:05.

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"Кинжал" — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который предназначен для поражения как стационарных, так и надводных объектов. Максимальная скорость может достигать почти 14,5 тысяч километров в час, а ракета способна нести ядерную боевую часть.

Несколькими днями ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Кремль продолжит развивать свою ядерную триаду и поддерживать ее боеспособность. По словам министра страны-агрессора, оружие массового поражения остается "главным гарантом суверенитета и территориальной целостности" России.

После Нового года военная разведка Минобороны Украины предупреждала, что Владимир Путин планирует использовать оккупированный Крым для организации ядерных провокаций.