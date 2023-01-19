У Путина накануне "Рамштайна" пригрозили миру ядерной войной в случае проигрыша в Украине

Москва обратила внимание на заявления о поставках ВСУ нового тяжелого вооружения. По словам замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, ядерные державы не проигрывали крупных военных конфликтов, от которых зависит их судьба.

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Проигрыш России в полномасштабной войне с Украиной спровоцирует начало ядерной войны. Такое мнение выразил в Telegram 19 января заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Угрозы Медведева прозвучали накануне встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн 20 января.

"Завтра на натовской базе Рамштайн великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть", — написал Медведев.

По его мнению, Запад должен сделать вывод — проигрыш ядерной державы на поле боя послужит началом ядерной войны.

"Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", — заключил он.

Напомним, что российский депутат Андрей Гурулев в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева 15 января предложил "снести с лица земли" Великобританию путем нанесения ядерного удара.

Соловьев 2 января призывал россиян не бояться смерти. По его словам, люди переоценивают жизнь и не надо бояться неизбежного. Пропагандист надеется попасть в рай.

Оперативное командование "Юг" 15 января допускало возможность ядерных ударов по Украине гиперзвуковыму ракетами "Кинжал". Скорость этого снаряда может достигать почти 14,5 тысяч километров в час.