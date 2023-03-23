"Полетять ракети в Бундестаг": у Кремлі визнають арешт Путіна в Європі оголошенням війни РФ

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, коментуючи видачу ордера на арешт глави Кремля, назвав європейських політиків "недоумками", пригрозивши їм масованими ракетними ударами.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що арешт керівника ядерної держави в Німеччині, про що попередило німецьке керівництво стане нічим іншим, як casus belli, оголошенням війни Росії. Допис Медведєва викладено у Telegram-каналі 23 березня з підписом "Відповів на запитання російських журналістів та користувачів "ВКонтакте"".

На його думку, серед керівників Євросоюзу також є зниження грамотності.

"Не називатиму прізвища, це і чоловіки, і жінки <…> Як на мене, то я б їх фізіономії взагалі не бачив. Кажу абсолютно щиро: "Мені вони неприємні"", — заявив Медведєв.

Він також висловив сподівання, що "рано чи пізно" становище зміниться і колишні контакти РФ і країн ЄС відновляться.

"Але щиро сподіваюся, що на той час значна частина цих персонажів піде на пенсію, а частина — у кращий світ", — додав представник Кремля, який також обіймає посаду першого заступника голови військово-промислової комісії РФ.

Можливий арешт Путіна

Медведєв знову торкнувся теми рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Представник Кремля особливо наголосив на вислові міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна, який заявив, що Путіна заарештують як тільки той приїде в його країну. Медведєв, у властивій йому манері, зарахував німецького міністра до категорії "окремих недоумків".

Арешт глави ядерної держави у Німеччині стане casus belli, оголошенням війни РФ, пояснив він.

"І вже в цьому випадку всі наші засоби — ракетні й інші полетять в Бундестаг, Офіс Канцлера і т.д." — сказав Медведєв, який також припустив, що, можливо, Марко Бушман, погано навчався, хоч і здобув юридичну освіту.

Нагадаємо, що напередодні, 22 березня, Дмитро Анатолійович пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом" і заявив, що противники РФ допустили прорахунок, коли не підписали договір про нерозширення НАТО та повернення до кордонів 1997 року.

Раніше Фокус повідомляв, що оголошення про можливий арешт Путіна Медведєв 20 березня прокоментував словами: "Всі ходять під Богом та ракетами".