"Все ходят под Богом и ракетами": у Путина ответили угрозами на выдачу ордера на арест

Судить Россию и главу Кремля, как считает экс-президент Дмитрий Медведев, можно только в двух случаях — государство ослабло и капитулировало в войне. При этом, как утверждают в Москве, все проблемы можно "решить" при помощи запуска ракет в сторону цивилизованных стран.

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Бывший президент, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в мире "произошло окончательное обрушение международного права", а также снова угрожает цивилизованным странам ракетным ударом. По этому поводу он высказался в своем Telegram-канале в понедельник, 20 марта.

По мнению Дмитрия Медведева система и ранее давала сбои, а события последних дней, имея в виду ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, этому прямое доказательство.

"Вот возьмем этот говенный, никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства. Кого он привлек к ответственности? Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для "правосудия". Остальные вообще не стоят упоминания", — говорится в сообщении.

То есть, эффективности в происходящем по его мнению крайне мало и действия МУС не сравнятся с Нюрнбергским, Токийским, и даже Югославским трибуналом.

Дмитрий Медведев назвал два сценария того, после чего можно судить страну и ее лидера:

Когда государство стало сильно слабее; Когда страна окончательно проиграла войну и объявила о капитуляции.

Иначе это якобы невозможно и в решении МУС судить главу ядерной державы Владимира Путина "практически ценности никакой".

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…", — подытожил замглавы Совета безопасности.

Дмитрий Медведев про Международный уголовный суд Гааги Фото: Скриншот Дмитрий Медведев про Международный уголовный суд Гааги Фото: Скриншот

Напомним, 18 марта в ГУР высказались о настроениях в Кремле после ордера на арест президента РФ. Окружение российского лидера все больше осознает приближение геополитической катастрофы России.

Также в этот день бывший судья МУС заявил, что если Владимир Путин не явится в Гаагу, его будет разыскивать Интерпол. Он утеряет свой дипломатический иммунитет и как только покинет пределы страны будет арестован.