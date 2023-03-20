"Всі ходять під Богом і ракетами": у Путіна відповіли погрозами на видачу ордера на арешт

Судити Росію та главу Кремля, як вважає експрезидент Дмитро Медведєв, можна лише у двох випадках — держава ослабла та капітулювала у війні. При цьому, як стверджують у Москві, всі проблеми можна вирішити за допомогою запуску ракет у бік цивілізованих країн.

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Колишній президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив думку, що у світі "відбулося остаточне обвалення міжнародного права", а також знову погрожує цивілізованим країнам ракетним ударом. З цього приводу він висловився у своєму Telegram-каналі у понеділок, 20 березня.

На думку Дмитра Медведєва, система і раніше давала збої, а події останніх днів, маючи на увазі ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна, цьому прямий доказ.

"От візьмемо цей говенний, нікому не потрібний МКС, створений на базі Римського статуту, в який не вступили найбільші держави. Кого він притягнув до відповідальності? Три десятки нікому не відомих осіб. Президент Судану плював на ці звинувачення і, незважаючи на воєнний переворот у себе, не доступний для "правосуддя". Інші взагалі не варті згадки", — йдеться у повідомленні.

Тобто ефективності в тому, що відбувається на його думку, вкрай мало і дії МКС не зрівняться з Нюрнберзьким, Токійським і навіть Югославським трибуналом.

Дмитро Медведєв назвав два сценарії того, після чого можна судити країну та її лідера:

Коли держава стала сильно слабшою. Коли країна остаточно програла війну та оголосила про капітуляцію.

Інакше це нібито неможливо й у рішенні МКС судити главу ядерної держави Володимира Путіна "практично жодної цінності".

"На жаль, панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькому будинку суду. Його не збити, на жаль. І суд — лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо…" — підсумував заступник голови Ради безпеки.

Дмитро Медведєв про Міжнародний кримінальний суд Гааги Фото: Скріншот Дмитро Медведєв про Міжнародний кримінальний суд Гааги Фото: Скріншот

Нагадаємо, 18 березня в ГУР висловилися про настрої у Кремлі після ордера на арешт президента РФ. Оточення російського лідера дедалі більше усвідомлює наближення геополітичної катастрофи Росії.

Також у цей день колишній суддя МКС заявив, що якщо Володимир Путін не з'явиться до Гааги, його розшукуватиме Інтерпол. Він втратить свій дипломатичний імунітет і щойно залишить межі країни, його буде заарештовано.