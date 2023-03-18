"Путіну вже шукають наступника": ГУР про настрої у Кремлі після ордера на арешт президента РФ

Оточення російського лідера дедалі більше усвідомлює наближення геополітичної катастрофи Росії.

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Після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна настрої у Кремлі стали похмурішими. Про це у суботу, 18 березня, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, російські пропагандисти не коментують новину про ордер на арешт Путіна, оскільки це може стати "дуже тривожним дзвіночком".

"Бо розповідати понад рік, що так звана "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис про арешт Міжнародного кримінального суду, у цьому випадку навіть Соловйову та Скабєєвій буде важко якось зв'язати ці речі між собою", — зазначив Юсов.

У ГУР зазначають, що в стінах Кремля росте невдоволення російським президентом. Якщо раніше йшлося про те, що за безпосередньої участі Путіна йому шукали наступника, то зараз цим займається його оточення без участі президента РФ.

"Коло звужується навколо Путіна. Він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині. У вежах Кремля росте невдоволення тим, що відбувається, дедалі похмуріше усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. Вже йдеться про пошук наступника Путіна, і шукає його вже не Путін", — підсумував Юсов.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні".

Тепер Путіна має бути затримано і передано до суду

У той же день генпрокурор України Андрій Костін заявив, що російський лідер тепер має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами РФ його мають затримати та передати до суду.

Зі свого боку, 17 березня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія ніколи не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. У Кремлі зазначають, що РФ — не підписант Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому Росія не несе жодних зобов'язань у разі невиконання розпоряджень цього органу.

Також нагадаємо, колишній суддя Міжнародного кримінального суду Володимир Василенко розповів, що ордер зобов'язує Володимира Путіна з'явитися до Гаазького суду для надання свідчень, якщо ж він цього не зробить, то Інтерпол оголосить президента в міжнародний розшук.