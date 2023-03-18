"Путину уже ищут преемника": ГУР о настроениях в Кремле после ордера на арест президента РФ

Окружение российского лидера все больше осознает приближение геополитической катастрофы России.

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После решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина настроения в Кремле промрачнели. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, российские пропагандисты не комментируют новость об ордере на арест Путина, так как это может стать "через чур тревожным звоночком".

"Потому что рассказывать более года, что так называемая "спецоперация" идет по плану, а потом получить розыск и предписание об аресте Международного уголовного суда, в этом случае даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно как-то связать эти вещи между собой", — отметил Юсов.

В ГУР отмечают, что в стенах Кремля растет недовольство российским президентом. Если раньше речь шла о том, что при непосредственном участии Путина ему искали преемника, то сейчас этим занимается его окружение без участия президента РФ.

"Круг сужается вокруг Путина. Он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри. В башнях Кремля растет недовольство тем, что происходит, все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. Уже идет речь о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", — подытожил Юсов.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

Теперь Путин должен быть задержан и передан в суд

В тот же день генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что российский лидер теперь имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления и за пределами РФ он должен быть задержан и передан в суд.

В свою очередь 17 марта представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не признает решение Международного уголовного суда. В Кремле отмечают, что РФ не является подписантом Римского статута Международного уголовного суда, поэтому Россия не несет никаких обязательств в случае невыполнения предписаний этого органа.

Также напомним, бывший судья Международного уголовного суда Владимир Василенко рассказал, что ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же он этого не сделает, то Интерпол объявит президента в международный розыск.