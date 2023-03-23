Наступление в Бахмуте замедлилось, но россияне могут атаковать на других участках фронта, — ISW

По словам аналитиков, усиленные наступательные операции ВС РФ могут заставить ВСУ покинуть Бахмут или Авдеевку, однако на данный момент это маловероятно.

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Наступление российских сил в Бахмуте, судя по всему, замедлилось. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 22 марта говорится, что оккупанты попытались наступать на юге Бахмута, а у ВСУ получилось контратаковать на юго-западной и северо-западной окраинах города. Так, наступательный потенциал российских сил в этом населенном пункте снижается.

По словам аналитиков, командование ВС РФ может передислоцировать подразделения на другие направления.

"Российские войска в настоящее время наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта", — говорится в сообщении.

В отчете предполагается, что это происходит за счет потери способности наступать в Бахмуте, а также под Угледаром.

Так, как заявили эксперты, личный состав 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ наступает на авдеевском направлении.

"Это очевидное изменение дислокации — если оно не является результатом неверного сообщения со стороны России — возможно, указывает на то, что российские силы отдавали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, усиленные наступательные операции ВС РФ могут заставить ВСУ покинуть Бахмут или Авдеевку, однако на данный момент это маловероятно.

"Российские войска могут начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, скорее всего, не принесут ощутимых результатов", — заявили эксперты.

Ранее в ГУР МО назвали новые цели обстрелов ВС РФ в Украине. По словам представителя ведомства Вадима Скибицкого, энергетические объекты все еще остаются мишенью РФ, но в дальнейшем враг сосредоточится на логистике и скоплениях техники ВСУ.

Еще напомним, что в Украине появилась новая версия морского дрона. Предположительно, у этих БПЛА имеется боевая часть и их планируют применять в качестве ударных против российских морских объектов.