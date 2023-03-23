Наступ у Бахмуті сповільнився, але росіяни можуть атакувати на інших ділянках фронту, — ISW

За словами аналітиків, посилені наступальні операції ЗС РФ можуть змусити ЗСУ залишити Бахмут або Авдіївку, проте на цю мить це малоймовірно.

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Наступ російських сил у Бахмуті, зважаючи на все, сповільнився. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 22 березня йдеться, що окупанти спробували наступати на півдні Бахмута, а ЗСУ вдалося контратакувати на південно-західній та північно-західній околицях міста. Так, наступальний потенціал російських сил у цьому населеному пункті знижується.

За словами аналітиків, командування ЗС РФ може передислокувати підрозділи на інші напрямки.

"Російські війська нині нарощують темпи своїх наступальних операцій у районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту", — йдеться у повідомленні.

У звіті передбачається, що це відбувається коштом втрати здатності наступати в Бахмуті, а також під Вугледаром.

Так, як заявили експерти, особовий склад 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ настає на авдіївському напрямку.

"Це очевидна зміна дислокації — якщо вона не є результатом невірного повідомлення з боку Росії — можливо, вказує на те, що російські сили віддавали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, посилені наступальні операції ЗС РФ можуть змусити ЗСУ залишити Бахмут чи Авдіївку, проте на цей час це малоймовірно.

"Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не дадуть відчутних результатів", — заявили експерти.

Раніше в ГУР МО назвали нові цілі обстрілів ЗС РФ в Україні. За словами представника відомства Вадима Скибицького, енергетичні об'єкти все ще залишаються мішенню РФ, але надалі ворог зосередиться на логістиці та скупченнях техніки ЗСУ.

Ще нагадаємо, що в Україні з'явилася нова версія морського дрону. Імовірно, у цих БПЛА є бойова частина і їх планують застосовувати як ударні проти російських морських об'єктів.