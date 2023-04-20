"Гордость" российского ПВО: под Тулой упал в кювет ЗРК С-400 (фото, видео)

По данным журналистов, машина упала в кювет ближе к полудню, где и пролежала до вечера. Водитель машины за 13 млрд рублей не справился с управлением.

Related video

Зенитно-ракетный комплекс С-400, "гордость" российского ПВО, перевернулся на автодороге М2 "Крым" под Тулой, в районе деревни Прудное. Об этом сообщило 20 апреля российское медиа Mash

По данным издания, ЗРК упал в кювет в районе 10:30 утра. Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли ближе к 12:00.

"Вашему вниманию фото с места в стиле Hitman от нашего подписчика и эксклюзивные видео с места ДТП", — прокомментировали пропагандисты.

Стоимость машины — около 13 млрд рублей. По состоянию на 19:00 машина так и лежала в кювете.

По данным другого медиа Shot, ЗРК С-400 перевернулся, потому что его водитель не справился с управлением.

Зенитно-ракетный комплекс ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал

Зенитно-ракетный комплекс изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал. У 33-летнего водителя диагностировали перелом руки, серьезно он не пострадал.

"Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва нет", — подытожили журналисты.

Официальной информации по данному инциденту не поступало.

Напомним, что россияне в конце марта могли завезти в Беларусь новую партию ракет к комплексам С-300 и С-400. В аэропорт "Гомель" прилетали Ан-124 "Руслан" с номерами RA-82010 и RF-82041.

Американский Институт изучения войны в сводке за 22 марта указывал на отставание поставок систем С-400 в бригады российских ПВО.