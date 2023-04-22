Тактика вибуху: ЗСУ готують росіянам "Бурю в пустелі" у Криму та на сході, – ЗМІ

Західні військові експерти порівняли майбутній контрнаступ українців з боями міжнародної коаліції в Іраку. Танки М1 Abrams прорвали "лінію оборони Саддама" за лічені години, це може повторитися і в Криму.

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Збройні Сили України готуються застосувати західну зброю в контрнаступі у стилі "великого вибуху". Ймовірну тактику ЗСУ описав британський таблоїд The Sun після спілкування з відставними генералами із США та Великобританії.

"Нова хвиля військ за лінією фронту сповнена рішучості захищати батьківщину. Вони тренуються поводитися з новими зразками озброєнь", — зазначили автори матеріалу.

Основу контрнаступу, як кажуть експерти, складуть бойові підрозділи, які мають на озброєнні бойові танки Challenger 2, M1 Abrams і Leopard 2, а також бронетранспортери Stryker, Bradley і нові артилерійські системи.

Основу контрнаступу ЗСУ можуть скласти підрозділи з танками Challenger 2, M1 Abrams та Leopard 2

Україна досягне великих успіхів і зосередить зусилля на остаточному поверненні Криму, зазначив у спілкуванні з виданням колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Годжес.

А бригадний генерал британської армії у відставці Бен Баррі говорить про майбутню атаку як про "великий вибух", щоб спробувати вийти з глухого кута, особливо навколо Бахмута.

"ЗСУ зможуть вбити кожного російського солдата в радіусі 200 миль від Бахмута, але це не змінить стратегічної ситуації", — додав військовий.

Годжес упевнений у пріоритеті повернення Криму. Київ знає, що без повернення півострова вся Україна ніколи не буде в безпеці, заявив екскомандувач.

Контрнаступ ЗСУ на півострів буде зосереджено на його ізоляції шляхом відокремлення сухопутного мосту від територій, що частково контролюються Росією, на півдні України.

ЗСУ можуть вдарити по авіабазах, Чорноморському флоту, логістичним та командним центрам у Криму

"Завдання — зруйнувати цей міст і збільшити кількість високоточної зброї, щоб уразити цілі та зробити півострів недоступним для ЗС РФ", — пояснив Годжес.

На його думку, росіян у Криму очікують на удари по авіабазах, Чорноморському флоту, логістичним та командним центрам. ЗСУ також оберуть кілька місць для проведення атак на вузькому фронті шириною кілька миль і прориву через укріплені лінії фронту, використовуючи танки, мотопіхоту, інженерів та артилерію.

"Авіація допоможе їм прикритися, а спецсили та партизани діятимуть у тилу Росії, щоб завадити їм реагувати на напад", — зауважив генерал.

Досвід операції "Буря в пустелі": ЗСУ можуть піти на бліцкриг

Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон порівняв можливий удар ЗСУ з операцією "Буря в пустелі". Українські сили, за його оцінками, зайдуть на 200 миль у тил російської лінії оборони бліцкригом.

Полковник де Бреттон-Гордон пригадав досвід міжнародної коаліції в Іраку. Військам на танках М1 Abrams вдалося прорвати за лічені години "лінію Саддама" — оборонні укріплення на іраксько-кувейтському кордоні з піску та бетону.

"Операція "Буря в пустелі" тривала всього 100 годин. Армія на чолі з американськими та британськими військами перетворила на фарш танки та війська Саддама, вони массово здавались", — заявив де Бреттон-Гордон.

Для проведення такого швидкого бліцкригу важливо забезпечити належний рівень логістики, доки ЗСУ не просунуться далеко в тил ЗС РФ.

"Українці дуже хитрі. Мене вразило, як вони діють. Ми мало чому можемо їх навчити. Очевидно, ми навчили їх користуватися нашими танками та артилерією, але щодо навчання генералів, вони дуже вражають. Тепер у них є танки та артилерія для ближнього бою. Я впевнений, що вони досягнуть успіху", — продовжив військовий.

Експертка з безпеки Росії та Східної Європи Саманта де Бендерн не погоджується з тим, що Крим стане головною метою України, оскільки в США не вітають ідею звільнення півострова. Метою атаки стане східний напрямок.

Бендерн упевнена в необхідності підтримки з повітря для будь-якого українського наступу.

"Яким би не був план наступу, Україна ніколи не здасться. Вони боротимуться до останньої людини", — сказала експертка.

Нагадаємо, що голова естонської розвідки Марго Гросберг називав можливу дату контратаки ЗСУ. Визволення територій може стартувати 9 травня.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти готуються до виходу із міста. Вони хочуть вивезти українських дітей до тимчасово окупованого Криму.