"Евакуюють" дітей і вивозять кондиціонери: ЗС РФ готується до відступу, — мер Мелітополя

Іван Федорів розповів, що представники окупаційної адміністрації агітують мешканців Енергодару, Токмака, Молочанська та Мелітополя виїжджати на тимчасово підконтрольні ЗС РФ території.

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Російські військові на Запоріжжі почали готуватися до відступу, під час якого українських дітей планують вивезти до тимчасово окупованого Криму. Про це заявив мер міста Іван Федорів під час брифінгу у четвер, 20 квітня.

За його словами, мешканцям роздають листівки про необхідність здати анкети дітей, яких вони мають намір евакуювати із 5 по 7 травня.

"Ми поки не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, це факт", — сказав Федорів.

Крім того, окупанти ведуть активну агітаційну кампанію в Енергодарі, Токмаку та Молочанську. Українцям пропонують "евакуюватися" до поки що окупованого Мелітополя та до Криму. Особливо активно військові ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації наполягають на так званій евакуації малолітніх та неповнолітніх дітей.

Федорів також розповів про те, що і в Енергодарі, і в Мелітополі російські військові почали демонтувати обладнання з відділень банку, а також знімати кондиціонери в тих квартирах, де вони є.

За словами мера Мелітополя, наразі невідомо, навіщо окупанти це роблять. Одна з версій — російські військові перед контрнаступом ЗСУ, таким чином, завчасно відступають на безпечніші позиції.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують вивозити українських дітей із Бахмута до РФ. Уряд РФ, як зазначають у Центрі нацопору, активно спонсорує схему із примусової депортації дітей — на неї виділено 1,5 млрд рублів.

Крім того, 19 квітня стало відомо, що у зв'язку з контрнаступом ЗСУ, росіяни викрадають дітей з Енергодару. Депутат Олексій Гончаренко оприлюднив фото буклетів з інформацією про "евакуацію", які поширюють окупанти. За його словами, із міста вже вивезли два автобуси дітей.